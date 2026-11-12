Sube a ocho la cifra de muertos por derrumbe de edificio en Nueva York

Los equipos de emergencia trabajan en el lugar del derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el 11 de noviembre de 2026. Según el Departamento de Bomberos de Nueva York, al menos una persona murió y otras diez resultaron heridas tras el colapso de un edificio residencial de tres pisos en Brooklyn. ( EFE/EPA/SARAH YENESEL )

Al menos 17 personas resultaron heridas tras el colapso de un inmueble de tres pisos en Brooklyn. Las autoridades investigan si las excavaciones en un terreno contiguo contribuyeron a la tragedia.

Nueva York. El número de fallecidos por el derrumbe de un edificio residencial de tres pisos en Nueva York aumentó este jueves a ocho, mientras que al menos 17 personas resultaron heridas, según los balances más recientes divulgados por medios de comunicación estadounidenses.

La tragedia ocurrió la tarde del miércoles 11 de noviembre en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, cuando parte de una edificación situada en el número 1321 de Flatbush Avenue se desplomó sobre un terreno contiguo donde se realizaban trabajos de construcción.

El inmueble, de aproximadamente 96 años de antigüedad, albergaba un establecimiento comercial en la planta baja y apartamentos en los niveles superiores. Su colapso provocó una amplia movilización de los servicios de emergencia y obligó a restringir el acceso a varias calles cercanas.

Unos 250 bomberos, policías y miembros de equipos especializados participaron en las operaciones de búsqueda y rescate, que continuaban este jueves ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas entre los escombros.

Los socorristas utilizaron perros entrenados, herramientas especializadas y maquinaria para retirar los materiales acumulados. Entre las personas atendidas por los servicios de emergencia figuraban varios menores de edad.

Investigan las causas

Una de las principales líneas de investigación se concentra en las excavaciones realizadas en un terreno vecino, donde se desarrollaba un proyecto inmobiliario.

De acuerdo con informaciones difundidas por medios estadounidenses, los registros municipales muestran que durante meses se habían ejecutado trabajos de demolición y construcción en la parcela contigua. En abril se había registrado una infracción relacionada con una orden de paralización de trabajos, posteriormente resuelta.

Sin embargo, las autoridades no han establecido que esas actividades provocaran el derrumbe. Los investigadores deberán determinar si las excavaciones afectaron la estabilidad de la estructura o si existieron otros factores que contribuyeron al colapso.

El Departamento de Edificios de Nueva York también comenzó a inspeccionar las propiedades próximas para establecer si presentaban daños o riesgos estructurales.

Rescate peligroso

Las labores de búsqueda se desarrollaban en condiciones difíciles debido a la inestabilidad de los escombros y al peligro de nuevos desprendimientos.

Los equipos de emergencia debían retirar cuidadosamente los materiales para evitar movimientos que pudieran comprometer la seguridad de posibles sobrevivientes y de los propios rescatistas.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó el derrumbe de devastador y compareció junto con responsables de los organismos de emergencia para informar sobre la respuesta municipal.

Las autoridades advirtieron que las operaciones podrían prolongarse debido a la magnitud de los daños y a la necesidad de inspeccionar cuidadosamente el lugar.

Mientras avanzan los trabajos, los organismos municipales mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las posibles responsabilidades relacionadas con las condiciones de la edificación y las obras realizadas en sus inmediaciones.