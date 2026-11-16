El agua fluye sobre la recién renovada Piscina Reflectante del Monumento a Lincoln en Washington DC. ( EFE )

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han detectado presuntos planes de Irán para atacar a altos funcionarios de la administración de Donald Trump mediante la detonación de una bomba radiactiva o el empleo de armas químicas en Washington, según una investigación publicada este lunes por CNN.

La cadena estadounidense, que cita a siete funcionarios gubernamentales, señala que la información recopilada identifica posibles objetivos y lugares específicos, aunque las autoridades todavía debaten si Teherán dispone de la capacidad y la voluntad necesarias para ejecutar un atentado.

Las fuentes consideran que los preparativos podrían responder a una estrategia iraní para disponer de opciones de represalia, sin que existan indicios de un ataque inminente.

La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, aseguró que el Gobierno mantiene bajo vigilancia las posibles amenazas, pero afirmó que actualmente no existen amenazas creíbles contra el territorio estadounidense.

Medidas de seguridad

La información ha provocado reuniones de emergencia y medidas preventivas. Según CNN, el Servicio Secreto trasladó recientemente al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a instalaciones militares por razones de seguridad.

Los servicios estadounidenses también interceptaron comunicaciones iraníes que sugieren la posible existencia de materiales para fabricar explosivos almacenados previamente en Estados Unidos. Sin embargo, los funcionarios consultados discrepan sobre la credibilidad de esas informaciones.

Una bomba sucia combina explosivos convencionales con materiales radiactivos. A diferencia de un arma nuclear, no produce una reacción de fisión, aunque puede contaminar extensas zonas.

Irán rechaza acusaciones La misión iraní ante Naciones Unidas rechazó las acusaciones relacionadas con armas químicas, pero no respondió específicamente sobre el supuesto plan radiactivo.

Las revelaciones se producen mientras continúan los ataques militares estadounidenses contra Irán y el bloqueo económico, sin avances significativos en las negociaciones para poner fin al conflicto.