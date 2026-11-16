Elon Musk persigue regreso de Huang a Nvidia mientras se cuestiona si su presunta amante era espía

El posible retorno de Huang fue revelado por el diario británico Financial Times. ( SHUTTERSTOCK )

Las acciones de Nvidia registraban este lunes 16 de noviembre una caída cercana al 4 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, mientras su antiguo director ejecutivo, Jensen Huang, considera regresar a la empresa apenas unos días después de su renuncia, con el respaldo del multimillonario Elon Musk y destacados empresarios de Silicon Valley.

El posible retorno de Huang fue revelado por el diario británico Financial Times y confirmado como objeto de conversaciones por Reuters, que citó a personas familiarizadas con las gestiones.

Según esas informaciones, Huang ha discutido con personas de su confianza la posibilidad de recuperar la dirección de Nvidia, mientras sus aliados organizan una campaña para convencer al consejo de administración e incluso buscar respaldo en la Casa Blanca.

Apoyo a Huang

La iniciativa surge después de que el ejecutivo abandonara la compañía que cofundó hace 33 años, en medio de revelaciones sobre presuntas relaciones extramatrimoniales y cuestionamientos relacionados con una empresaria investigada por sus posibles vínculos con los servicios de inteligencia de China.

La caída bursátil refleja la incertidumbre sobre el futuro de una empresa que ocupa una posición central en el desarrollo mundial de la inteligencia artificial. Según Associated Press, las acciones de Nvidia perdían casi un 4 % antes de comenzar la jornada del lunes.

Elon Musk encabeza los apoyos a Huang. La campaña para reinstalar al ejecutivo ha reunido más de 177,000 firmas, de acuerdo con Reuters. Entre sus principales promotores figuran Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX; Tim Sweeney, fundador de Epic Games, y Amjad Masad, responsable de Replit.

También participan los inversionistas Brad Gerstner, de Altimeter Capital, y Gavin Baker, de Atreides Management, quienes enviaron una carta al consejo de administración solicitando que no se apresure la designación de un sustituto definitivo.

Los firmantes consideran que Huang debe tener la oportunidad de regresar mientras una investigación independiente determina los hechos que provocaron su salida.

Musk defendió públicamente la importancia del ejecutivo en la estructura comercial de Nvidia. Según recogió Yahoo Finance, el empresario sostuvo que numerosas relaciones con proveedores y socios comerciales dependían de acuerdos personales construidos por Huang, cuya ausencia podría comprometer algunos negocios importantes.

El respaldo también se extiende al interior de Nvidia. The Guardian informó que más de 7,500 firmantes se identificaron como empleados de la empresa, una cifra equivalente a aproximadamente el 18 % de su plantilla. La identidad y condición laboral de todos los firmantes no han sido verificadas independientemente.

Escándalo que llevó a la renuncia

La crisis comenzó con revelaciones sobre la vida personal del ejecutivo y una presunta relación con Alice Huang, empresaria china vinculada anteriormente a Megaspeed International, una compañía de servicios informáticos con sede en Singapur.

Según investigaciones periodísticas, las autoridades estadounidenses sospechan que la empresaria podría haber mantenido vínculos con los servicios de inteligencia chinos.

Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha determinado que Alice Huang sea una espía, según informó Associated Press. Pekín ha rechazado las acusaciones.

Megaspeed comunicó que la empresaria dejó la compañía el 30 de agosto de 2025 y aseguró que desarrolla actividades comerciales legítimas. También anunció una investigación interna mediante abogados externos.

Las sospechas sobre la empresa incluyen posibles transferencias de semiconductores avanzados de Nvidia hacia compañías chinas, en circunstancias que podrían contravenir las restricciones estadounidenses sobre exportaciones tecnológicas.

Megaspeed niega que existan pruebas de transferencias ilícitas. Las autoridades de Singapur investigaron anteriormente a Alice Huang, pero concluyeron que no disponían de pruebas suficientes para imputarle un delito.

Nvidia confirmó oficialmente la salida de su fundador el 12 de noviembre, aunque el documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense establece que la renuncia fue aceptada el día 11.

El consejo nombró a Colette Kress, hasta entonces directora financiera, como presidenta ejecutiva interina e inició la búsqueda de un sustituto permanente.

El respaldo de Musk contrasta con la posición del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien considera necesario un cambio profundo en la dirección de Nvidia.

En declaraciones recogidas por Reuters, Bessent recomendó buscar un nuevo presidente ejecutivo fuera de la organización.

El funcionario también exigió explicaciones sobre los mecanismos utilizados para garantizar el cumplimiento de las restricciones estadounidenses a la venta de chips avanzados a China.