¿Habrá un apagón mundial este 17 de noviembre? Esto dicen las autoridades de Estados Unidos

Personas caminan por una calle durante un apagón general en La Habana, Cuba. ( EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA )

Un rumor sobre un supuesto apagón mundial que dejaría a millones de personas sin electricidad, internet y servicios bancarios durante 72 horas, a partir del martes 17 de noviembre, se ha extendido por las redes sociales. Sin embargo, los organismos oficiales de Estados Unidos no han emitido ninguna advertencia que respalde esa versión.

La información ha circulado a través de TikTok, Facebook, Instagram y X, donde distintas publicaciones atribuyen el presunto colapso a tormentas solares, ciberataques internacionales y decisiones coordinadas de los gobiernos.

¿Qué ocurrirá realmente el 17 de noviembre?

La fecha que aparece en las publicaciones virales coincide con una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia de Estados Unidos, conocida por sus siglas EAS.

La FCC anunció oficialmente el ejercicio el 16 de septiembre de 2026 mediante el documento DA 26-989.

Según el comunicado, la FEMA realizará la prueba el martes 17 de noviembre a las 2:20 de la tarde, hora del este estadounidense, equivalentes a las 3:20 de la tarde en República Dominicana.

El procedimiento consiste en transmitir un mensaje de prueba en inglés y español por las estaciones de radio, televisión y otros sistemas de difusión participantes.

La comunicación advierte expresamente que se trata de un simulacro y que la población no necesita realizar ninguna acción.

El ejercicio tiene como finalidad comprobar la capacidad de las autoridades para transmitir mensajes oficiales durante situaciones de emergencia.

La prueba no requiere desconectar el suministro eléctrico ni interrumpir las operaciones bancarias o el acceso a internet. Su alcance corresponde a los sistemas de alertas estadounidenses, no a una operación internacional.

¿Existe alguna amenaza solar?

Otra versión del rumor atribuye el supuesto apagón a una tormenta solar de gran intensidad que afectaría simultáneamente a las redes eléctricas de diferentes países.

Sin embargo, el pronóstico del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, emitido este lunes 16 de noviembre a las 12:30 UTC, no contempla una tormenta extrema para los próximos días.

El organismo estadounidense prevé posibles tormentas geomagnéticas aisladas de categoría G1, considerada menor, durante el 17 y 18 de noviembre.

En la escala de cinco niveles utilizada por la NOAA, G1 es la categoría de menor intensidad. Puede producir pequeñas fluctuaciones en las redes eléctricas y efectos limitados sobre los satélites, pero no equivale a un apagón generalizado.

La institución también calcula una probabilidad del 25 % de interrupciones menores o moderadas en determinadas comunicaciones de radio de alta frecuencia durante esos días.

Esas alteraciones de radio constituyen un fenómeno distinto de la interrupción del suministro eléctrico.

La NASA explica que las tormentas solares intensas sí pueden afectar satélites, sistemas de navegación y redes de transmisión eléctrica. En determinadas condiciones, las corrientes inducidas por estos fenómenos pueden provocar daños en equipos y cortes de electricidad.

No obstante, reconocer esos riesgos no significa que exista una predicción científica de un apagón mundial para el 17 de noviembre.

¿De dónde salieron las 72 horas? Otra parte de la información difundida en redes sociales está relacionada con las recomendaciones de preparación para emergencias emitidas por la Unión Europea. En marzo de 2025, la Comisión Europea presentó su Estrategia de Preparación de la Unión, que contempla medidas para mejorar la respuesta de los ciudadanos ante desastres naturales, conflictos, ciberataques y otras crisis. Entre ellas figura la recomendación de que los hogares puedan mantenerse durante un mínimo de 72 horas con recursos básicos, como agua potable, alimentos, medicamentos y dispositivos de iluminación. Estas orientaciones forman parte de una política general de prevención y no corresponden a una advertencia sobre una interrupción eléctrica prevista para noviembre de 2026.