Un visitante observa un dispositivo en el estand de Minshuo durante la 23.ª Exposición Internacional de Semiconductores de China, en Pekín, el 12 de noviembre de 2026. La feria se celebra del 12 al 14 de noviembre de 2026. ( EFE/EPA/WU HAO )

China prometió el martes tomar las "medidas necesarias" para defender sus intereses tras las nuevas restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips, anunciadas después de las sospechas de desvío de productos de Nvidia hacia empresas chinas.

"Se trata de un ejemplo típico de coerción económica y aplicación extraterritorial de la ley", denunció Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, en una rueda de prensa.

"Estados Unidos no deja de ampliar abusivamente el concepto de seguridad nacional y de abusar de las medidas de control de las exportaciones", subrayó, y prometió que China "tomará las medidas necesarias para defender firmemente sus derechos e intereses legítimos".

Estados Unidos anunció el lunes que reforzará los controles sobre las exportaciones de chips tras el escándalo que provocó la salida de Jensen Huang al frente del gigante estadounidense de los chips Nvidia.

Huang dejó su cargo tras salir a la luz una relación sentimental que mantenía con la empresaria china Alice Huang, sospechosa de haber permitido a empresas chinas del sector de la inteligencia artificial (IA) obtener chips estadounidenses pese al embargo, a través de terceros países asiáticos.

Ante las críticas, Washington anunció el lunes medidas para impedir que se eludan las restricciones vigentes.

El objetivo es evitar proporcionar capacidad de cálculo a China a través de centros de datos instalados en otros países y que disponen de chips estadounidenses.

EE.UU. confirma investigación sobre Megaspeed por presunto desvío de chips a China

El Gobierno de Estados Unidos confirmó el lunes que investiga a la empresa singapurense Megaspeed por ayudar presuntamente a compañías chinas a eludir las restricciones estadounidenses a la exportación de chips.

En un comunicado conjunto publicado el lunes por la noche, los departamentos de Comercio y de Justicia afirmaron que estaban trabajando para "aplicar todo el peso de la ley contra Megaspeed por cualquier actividad delictiva que pudiera haberse producido".

Según el comunicado, el Departamento de Comercio inició su investigación sobre Megaspeed, una compañía de computación en la nube, en 2024 por posibles infracciones de los controles a la exportación.

El comunicado también señaló que la investigación se inició después de "una inspección presencial en las instalaciones de Megaspeed para comprobar el uso final de los productos en junio de 2025".

Durante la inspección las autoridades interrogaron a la entonces consejera delegada, Alice Huang, acusada por los servicios de inteligencia estadounidenses de espiar para China.

La revelación de la relación de Huang con el que fuera consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, provocó la dimisión de este último la semana pasada.