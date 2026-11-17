Una persona camina frente al letrero con el logotipo de NVIDIA ubicado en el exterior de la sede de la corporación en Taipéi, Taiwán, el 12 de noviembre de 2026. ( ARCHIVO EFE. )

La junta directiva de Nvidia no está considerando el regreso de Jensen Huang como director ejecutivo, pese a la creciente presión de empleados, inversionistas y figuras de Silicon Valley para que retome el mando de la compañía, cuya crisis de liderazgo ha contribuido a las fuertes caídas de Wall Street.

Tres personas familiarizadas con las deliberaciones confirmaron a Reuters que la reincorporación de Huang no está sobre la mesa mientras avanza una investigación independiente. La empresa no ha anunciado formalmente una decisión definitiva sobre su posible regreso.

Huang renunció el 11 de noviembre como presidente ejecutivo y miembro del consejo de administración. Su salida fue anunciada públicamente al día siguiente, después de revelaciones sobre relaciones extramatrimoniales, incluida una con una empresaria china sospechosa de mantener vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín.

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Las autoridades estadounidenses todavía investigan el alcance de esos presuntos vínculos y si se produjo alguna transferencia de información. Nvidia ha señalado que no tiene motivos para creer que sus secretos empresariales o la seguridad nacional hayan resultado comprometidos.

La compañía inició una investigación independiente el 8 de noviembre, supervisada por un comité de directores y asesores jurídicos externos.

Caídas millonarias en Wall Street

La incertidumbre sobre el futuro de Nvidia, uno de los principales motores del crecimiento bursátil asociado a la inteligencia artificial, ha aumentado la presión sobre los mercados financieros.

El lunes 16 de noviembre, las acciones de Nvidia perdieron un 4.1 %, mientras el índice tecnológico Nasdaq cayó un 2.49 %. El S&P 500 retrocedió un 1.92 % y el Dow Jones perdió un 1.41 %.

La caída también alcanzó a otros fabricantes de semiconductores. Advanced Micro Devices retrocedió un 5.6 % y Broadcom un 3.9 %, según Associated Press.

Reuters calcula que Nvidia ha perdido aproximadamente 800,000 millones de dólares de capitalización bursátil desde que trascendieron las revelaciones sobre Huang. Si se toma como referencia su máximo de octubre, la pérdida acumulada ronda los dos billones de dólares.

Sin embargo, el retroceso bursátil no responde exclusivamente al escándalo. Los inversionistas también están preocupados por los costos de construcción de centros de datos, el aumento de las tasas de interés y las nuevas restricciones estadounidenses al acceso de China a tecnología avanzada.

Presión para que Huang regrese

Más de 180,200 personas habían firmado hasta el lunes una petición para reinstalar al fundador de Nvidia, entre ellas figuras como Elon Musk. El presidente estadounidense, Donald Trump, también manifestó que no se opondría a su regreso.

No obstante, inversionistas institucionales y especialistas en gobierno corporativo advierten sobre los riesgos legales y empresariales de reincorporarlo antes de concluir las investigaciones.

Mientras tanto, Colette Kress, directora financiera de Nvidia desde 2013, asumió provisionalmente la dirección ejecutiva. La compañía busca un sustituto permanente entre candidatos internos y externos.

El próximo examen será este martes 17 de noviembre, cuando Nvidia presente sus resultados trimestrales después del cierre bursátil estadounidense.

Los analistas esperan ingresos cercanos a 109,000 millones de dólares y un crecimiento de beneficios de alrededor del 90 % interanual.

El informe permitirá evaluar la fortaleza financiera de Nvidia en medio de una crisis que ha sacudido al sector tecnológico y que mantiene bajo presión a los principales índices bursátiles estadounidenses.