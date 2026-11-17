León XIV llama a elevar el diálogo político y respetar a quienes piensan diferente ( ARCHIVO )

El papa León XIV llamó a recuperar el respeto, la moderación del lenguaje y la capacidad de diálogo frente a la creciente polarización política y social, durante una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladaba de Lima a Roma, tras concluir su gira por Uruguay, Argentina y Perú.

"Podemos tener diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos", afirmó el pontífice, quien lamentó que las confrontaciones políticas estén deteriorando las relaciones personales y familiares.

León XIV defendió el derecho a discrepar sin convertir al adversario en enemigo y exhortó a los dirigentes políticos y a la sociedad a buscar espacios de entendimiento, incluso cuando existan profundas diferencias ideológicas.

El papa advirtió que la polarización no siempre surge espontáneamente, sino que también es alimentada por mecanismos y algoritmos que favorecen la confrontación. En ese contexto, destacó la responsabilidad de los medios de comunicación en la construcción de un ambiente más propicio para el diálogo.

Como ejemplo de convivencia entre personas de posiciones distintas, mencionó la relación cordial que mantuvieron el presidente argentino Javier Milei y el papa Francisco, pese a sus diferencias políticas.

León XIV insistió en que su mensaje no responde a posiciones de derecha o izquierda, sino a la defensa de la dignidad humana y la atención a los más necesitados.

El pontífice sostuvo que superar las divisiones requiere disposición para escuchar, reconocer las diferencias y evitar que la confrontación destruya las posibilidades de convivencia.