Una de las calles que comenzó a registrar acumulaciones de agua en el inicio del temporal. ( AFP )

Una tormenta que azotó California este jueves inundó las calles de Los Ángeles y San Francisco, por lo que las autoridades pidieron a algunos residentes que estuvieran preparados para evacuar si fuera necesario.

Lluvias torrenciales cayeron sobre Los Ángeles el jueves por la mañana, provocando inundaciones repentinas en numerosas calles de la ciudad.

Cerca del aeropuerto de Burbank, al norte de la metrópoli, los bomberos tuvieron que rescatar a un automovilista que quedó atrapado cuando el agua anegó su vehículo.

En las redes sociales, los habitantes compartieron numerosas imágenes de automóviles cruzando intersecciones cubiertas de agua, que llegaba hasta la parte inferior de las puertas de los vehículos.

El barrio de North Hollywood, situado en las colinas al norte de Los Ángeles, resultó especialmente afectado.

El centro de San Francisco registró el miércoles casi 7 centímetros de lluvia, según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS).

La intensidad de las precipitaciones alcanzó un nivel que solo se ha producido en menos de una decena de ocasiones desde la década de 1980, según Daniel Swain, especialista en fenómenos extremos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

En la región de Los Ángeles, las autoridades emitieron alertas para instar a los residentes a estar preparados para una posible evacuación. Esto afecta, en particular, al barrio de Pacific Palisades y a las ciudades de Malibú y Altadena, devastadas por incendios que causaron la muerte de 31 personas en enero de 2025.

En estas áreas, donde el fuego arrasó la vegetación y endureció el suelo, el agua fluye con mucha mayor rapidez, lo que aumenta considerablemente el riesgo de inundaciones repentinas.

"Todos los habitantes de Los Ángeles deben tomarse esta situación muy en serio", advirtió la alcaldesa Karen Bass.

La alerta meteorológica permanece vigente hasta la noche del jueves al viernes. Esto ocurre mientras California teme sufrir un fenómeno de El Niño.

Conocido como "el niño terrible del Pacífico", este fenómeno recurrente amplifica los efectos del cambio climático y aumenta la probabilidad de que se produzcan fenómenos extremos.

Ya se prevé una nueva tormenta para la próxima semana que podría coincidir con un episodio de mareas vivas, una perspectiva que preocupa a ciudades costeras como Long Beach.