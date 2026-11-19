Christian Sanon quería convertirse en presidente de Haití. Para alcanzar ese propósito, el pastor haitiano-estadounidense se involucró en una conspiración urdida en Florida que desembocó en el asesinato del mandatario Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, y sumió al país caribeño en una de las peores crisis de su historia reciente.

Más de cinco años después del magnicidio, un tribunal federal de Estados Unidos declaró culpable este miércoles a Sanon de todos los cargos que se le imputaban, incluidos los de conspiración para cometer asesinato y secuestro fuera del territorio estadounidense, según informó AFP y medios estadounidenses.

Las investigaciones judiciales han puesto al descubierto una trama en la que convergieron aspiraciones presidenciales, intereses empresariales y la contratación de mercenarios extranjeros.

De acuerdo con el periódico estadounidense, dos hombres al frente de una empresa de seguridad privada con sede en Florida planearon secuestrar a Moïse y colocar a Sanon al frente del Gobierno haitiano.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/20/jovenel-moise-ap.jpg Jovenel Moïse, presidente de Haití, quien fue asesinado en su residencia el 7 de julio de 2021. (EFE/ARCHIVO)

El negocio del poder

Detrás de la operación también había motivaciones económicas. Según la fiscalía estadounidense, algunos de los involucrados esperaban obtener lucrativos contratos tras el derrocamiento del mandatario haitiano.

En mayo pasado, cuatro hombres vinculados a la referida compañía fueron declarados culpables por el mismo tribunal federal de participar en el complot. Todos están pendientes de recibir sus sentencias.

El plan terminó con la incursión de un comando armado, integrado principalmente por mercenarios colombianos, en la residencia privada de Moïse en Puerto Príncipe, durante la madrugada del 7 de julio de 2021.

El gobernante, de 53 años, fue asesinado a tiros sin que los agentes encargados de su seguridad intervinieran.

Conspiración en territorio estadounidense

Mientras las deficiencias del sistema judicial haitiano han dificultado el esclarecimiento del magnicidio en el país donde se perpetró, Estados Unidos ha avanzado en el enjuiciamiento de los implicados debido a que parte de la conspiración se gestó en su territorio.

Las autoridades estadounidenses imputaron inicialmente a una docena de personas, cifra que aumentó a 30 tras la extradición, en septiembre pasado, de 18 sospechosos desde Haití, entre ellos 17 colombianos.

Hasta el momento, cinco acusados han sido condenados a cadena perpetua: dos antiguos militares colombianos, un exsenador haitiano, un empresario de nacionalidad haitiana y chilena y un ciudadano estadounidense de origen haitiano.

Un país sin presidente

La condena de Sanon se produce mientras Haití continúa afrontando las consecuencias políticas e institucionales del magnicidio.

El país no celebra elecciones desde 2016 y permanece sin presidente desde el asesinato de Moïse, en medio de una escalada de violencia de las pandillas armadas, el debilitamiento de las instituciones públicas y una profunda crisis humanitaria.

Mientras la justicia estadounidense avanza en el establecimiento de las responsabilidades penales de los implicados, Haití sigue sin recuperar la normalidad constitucional que perdió tras el asesinato de su último presidente.