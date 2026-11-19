Los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia adoptaron este jueves una declaración de paz en la que reconocen que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse, tras una cumbre histórica celebrada en la ciudad china de Shenzhen, donde acordaron mantener conversaciones para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas atómicas.

El documento, difundido por medios estatales chinos tras el encuentro entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, recoge el compromiso de las tres potencias de trabajar por la estabilidad internacional y fortalecer el diálogo sobre los principales desafíos para la seguridad mundial.

La reunión, celebrada al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), fue la primera cumbre trilateral entre los mandatarios de las tres potencias nucleares y se prolongó durante algo más de una hora.

Medidas anunciadas

Los gobernantes acordaron también promover una reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para mejorar su capacidad de responder a los desafíos globales y cumplir su misión de preservar la paz y la seguridad internacionales.

Compromisos y medidas

Durante la apertura de las conversaciones, Xi Jinping pidió a sus homólogos trabajar conjuntamente para evitar una confrontación nuclear y avanzar hacia la eliminación de este tipo de armamento.

El mandatario chino sostuvo que las tres naciones tienen una responsabilidad especial en la preservación de la paz mundial y calificó el encuentro como un acontecimiento de importancia histórica.

Por su parte, Trump afirmó que Estados Unidos, Rusia y China están en una posición única para discutir la reducción del número de armas nucleares y disminuir las posibilidades de que lleguen a utilizarse.

"Estamos haciendo historia", expresó el presidente estadounidense al comenzar la reunión.

China, Rusia y Estados Unidos se comprometen a "entablar un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación nuclear", según una declaración conjunta publicada el jueves tras las conversaciones entre los tres presidentes.

"Los tres jefes de Estado reafirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y no debe librarse", de acuerdo con una "Declaración de Paz" difundida por los medios estatales chinos después de una inédita reunión entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin.

Putin también destacó la responsabilidad compartida de las tres potencias en materia de seguridad internacional y señaló que existen intereses comunes para resolver conflictos regionales, incluida la guerra en Ucrania.

"Nuestros países tienen muchos intereses convergentes en lo que respecta a la resolución de conflictos regionales, incluido, por supuesto, el conflicto en Ucrania", declaró el mandatario ruso.

Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado acuerdos específicos para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

Situación actual

En febrero de 2026 expiró el tratado Nuevo START, el último acuerdo de limitación de armas nucleares estratégicas entre Estados Unidos y Rusia.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Rusia contaba a principios de 2026 con unas 5,420 ojivas nucleares, Estados Unidos con 5,042 y China con aproximadamente 620.

Estas diferencias han sido uno de los principales obstáculos para incorporar a Pekín a un acuerdo de reducción de armamento junto con Washington y Moscú.

Otros compromisos de la declaración

Además del diálogo nuclear y la reforma de las Naciones Unidas, los tres gobiernos expresaron su intención de favorecer la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados, con el objetivo de contribuir a la estabilidad de los flujos energéticos internacionales.

También incluyeron una posición sobre la Corte Penal Internacional (CPI), al defender el respeto a la inmunidad de los funcionarios estatales y advertir contra lo que consideran un uso indebido de la jurisdicción de los tribunales internacionales.

La declaración cierra una reunión de alcance diplomático excepcional entre tres países que mantienen profundas diferencias sobre conflictos armados, seguridad y relaciones internacionales.

El principal resultado anunciado hasta ahora es el compromiso de mantener abierto un diálogo sobre la paz y la seguridad nuclear. Su alcance dependerá de que las declaraciones se traduzcan en negociaciones y acuerdos verificables.