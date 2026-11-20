La conferencia de la ONU sobre los "robots asesinos" se extendió hasta la madrugada de este sábado en Ginebra, donde los Estados siguen buscando un acuerdo sobre el inicio de negociaciones y sus modalidades tras varios días de debates obstaculizados por Rusia.

Los sistemas de armas autónomas letales, capaces de seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana, suscitan cada vez más llamados a una regulación internacional ante los rápidos avances de la inteligencia artificial.

En Ginebra, los 128 Estados partes en la conferencia de examen de la Convención sobre ciertas armas convencionales deben ponerse de acuerdo sobre el principio, las modalidades y la duración de unas eventuales negociaciones.

En principio, las discusiones debían concluir el viernes.

Estados Unidos y Rusia se oponen a un instrumento jurídicamente vinculante, defendido por una mayoría de países.

A primera hora del sábado, la ONU informó en un breve comunicado que "actualmente se están llevando a cabo consultas privadas con las altas partes contratantes (los países) sobre el mandato y las modalidades del futuro Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Sistemas de Armas Autónomas Letales".

Dado que la Sala de Asambleas del Palacio de las Naciones tuvo que ser cedida para la organización de la apertura de un campeonato mundial de ajedrez, las discusiones tuvieron que continuar en otro recinto más pequeño del edificio y a puerta cerrada.

Antes de la medianoche, durante lo que debía ser una breve pausa, los delegados pasaron un buen rato reunidos alrededor de su homólogo ruso.

Más tarde, 15 representantes se aislaron en una escalera para conversar en voz baja.

"Algunos países tienen el poder y otros la mayoría, como ocurre aquí. Lo que está en juego actualmente es la búsqueda de una solución", había dicho el embajador brasileño, Frederico Meyer, a los periodistas.

"No podemos abandonar la mesa de negociaciones con las manos vacías", ya que la falta de acuerdo "sería terrible para la humanidad y las Naciones Unidas", afirmó.

Los sistemas de armas autónomas ya se han utilizado o probado, especialmente desde la invasión rusa de Ucrania, según la campaña "Stop Killer Robots", una coalición mundial de más de 300 organizaciones.

Obstáculos y posiciones

En Ginebra, las negociaciones se vieron obstaculizadas desde su apertura el lunes, incluso antes de la aprobación del orden del día, por la oposición de Moscú a la participación de observadores, especialmente de la Unión Europea.

Eso obligó a los Estados a continuar sus intercambios en un marco informal.

"Estamos muy cerca de un consenso sobre la necesidad de iniciar negociaciones. Solo una delegación se opone todavía activamente a la apertura de negociaciones", dijo un diplomático.