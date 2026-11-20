Fotografía cedida por la Presidencia de Ecuador de su mandatario, Daniel Noboa (d), junto al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una reunión donde se ratificó el apoyo de Washington con la lucha contra el narcoterrorismo emprendida por el Gobierno del país andino, este jueves, en el Palacio de Gobierno de Quito, Ecuador. ( EFE/ PRESIDENCIA DE ECUADOR )

a derrota del presidente Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos no ha detenido su ofensiva diplomática y militar en América Latina. Por l contrario, su secretario de Guerra, Pete Hegseth, emprendió una gira por Venezuela, Colombia y Ecuador para consolidar acuerdos de defensa, reforzar la lucha contra el narcotráfico y dar contenido operativo al Escudo de las Américas, una alianza de 19 países que Washington pretende convertir en uno de los principales instrumentos de su política hemisférica.

El recorrido, iniciado el miércoles 18 de noviembre en Caracas, se produce apenas dos semanas después de que los demócratas arrebataran a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense, un resultado que modifica el equilibrio político interno y abre interrogantes sobre la capacidad de Trump para sostener su estrategia exterior durante los próximos dos años.

La gira también coincide con una advertencia procedente de Brasil. Celso Amorim, asesor especial del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y uno de los diplomáticos más influyentes de la región, considera que la derrota republicana, sumada a la reciente reelección del mandatario brasileño, podría reducir el protagonismo del Escudo de las Américas.

En una entrevista publicada este viernes por el diario español El País, Amorim anticipó que el énfasis de Trump en esa iniciativa «disminuirá un poco», aunque reconoció que el comportamiento del mandatario estadounidense resulta impredecible.

La coincidencia de estos acontecimientos plantea una cuestión de fondo: hasta dónde podrá avanzar Washington en la construcción de una alianza militar regional cuando su presidente acaba de perder una parte decisiva de su poder político interno y algunos gobiernos latinoamericanos cuestionan abiertamente el uso de la fuerza extranjera para combatir el crimen organizado.

Venezuela, el giro más significativo

La primera escala de Hegseth tuvo un significado especial. En Caracas, el funcionario anunció junto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, un acuerdo para restablecer la cooperación militar entre Estados Unidos y Venezuela, interrumpida en 2005 durante el Gobierno de Hugo Chávez.

El entendimiento contempla entrenamiento conjunto, intercambio de inteligencia y otras modalidades de colaboración en defensa. Supone un cambio sustancial en las relaciones bilaterales después de la operación militar estadounidense que en enero pasado terminó con la captura y el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Analistas dicen que el acercamiento también está vinculado a los intereses energéticos de Washington. La administración Trump busca ampliar su acceso al petróleo venezolano en medio de las perturbaciones del suministro internacional provocadas por la guerra con Irán.

Hegseth sostuvo que el entendimiento energético con Caracas permitiría reducir la dependencia hemisférica de las rutas petroleras afectadas por el conflicto en Oriente Próximo.

El acuerdo revela que la estrategia estadounidense no se limita a perseguir organizaciones criminales. También pretende asegurar recursos estratégicos y consolidar una presencia política, económica y militar en un país que durante más de dos décadas mantuvo una relación de confrontación con Washington.

Sin embargo, el acercamiento ocurre mientras persisten interrogantes sobre la transición política venezolana. Rodríguez continúa al frente del Ejecutivo, la oposición reclama garantías democráticas y todavía no existe una fecha definida para nuevas elecciones presidenciales.

Colombia, centro de operaciones

En Bogotá, Hegseth encontró un escenario diferente. El presidente Abelardo de la Espriella ha estrechado la cooperación con Washington y convertido la lucha contra las organizaciones armadas en una prioridad de su administración.

Durante la visita, Estados Unidos oficializó la entrega de un avión militar de transporte C-130 Hércules y anunció la continuidad de la colaboración en materia de defensa.

El secretario estadounidense aseguró que ambos gobiernos están alineados contra el narcotráfico y defendió la necesidad de actuar conjuntamente contra las organizaciones criminales.

El anuncio más relevante, sin embargo, fue la designación de Medellín como sede de la próxima reunión del Escudo de las Américas, prevista para los primeros meses de 2027.

El ministro colombiano de Defensa, Jorge Eduardo Mora, confirmó que el encuentro reunirá a representantes de los 19 países integrantes de la coalición, lo que convierte a Colombia en uno de los principales escenarios para definir la siguiente etapa de la iniciativa.

Hegseth utilizó un lenguaje particularmente contundente al prometer perseguir y derrotar a los grupos que Washington identifica como narcoterroristas.

La reunión prevista para Medellín también tendrá una dimensión política: permitirá comprobar si el proyecto conserva el respaldo de sus integrantes después del revés electoral sufrido por Trump.

Ecuador, otro aliado estratégico

La tercera escala se produjo el jueves en Quito, donde Hegseth se reunió con el presidente Daniel Noboa para revisar los acuerdos de seguridad existentes y coordinar nuevas medidas contra las organizaciones criminales.

La Presidencia ecuatoriana confirmó que el encuentro abordó la cooperación bilateral y el fortalecimiento de las capacidades para enfrentar a los carteles.

Ecuador, miembro fundador de la coalición, ocupa una posición estratégica por su ubicación en el Pacífico y por la utilización de sus puertos y rutas marítimas por redes internacionales de narcotráfico.

El acercamiento con Estados Unidos ya había producido acuerdos de cooperación con el FBI y donaciones de embarcaciones para reforzar la vigilancia marítima.

No obstante, la relación también enfrenta controversias. Un grupo de 17 pescadores ecuatorianos presentó esta semana una demanda ante la justicia estadounidense contra el Gobierno de Trump, al que acusa de ataques con drones, detenciones ilegales y torturas durante operaciones militares en el Pacífico.

Las denuncias, que deberán ser examinadas judicialmente, ilustran las tensiones entre la ofensiva de seguridad impulsada por Washington y las exigencias de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional.

Un escudo bajo presión

El Escudo de las Américas fue impulsado por Trump en marzo de 2026 como una plataforma de cooperación contra los carteles del narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras amenazas a la seguridad hemisférica.

La iniciativa reúne a 19 países y contempla intercambio de información, entrenamiento, coordinación de operaciones y mecanismos de colaboración militar.

Pero su desarrollo ocurre en un escenario político menos favorable para el mandatario estadounidense.

En las elecciones del 3 de noviembre, los demócratas consiguieron mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes, en unos comicios marcados por el rechazo a la guerra con Irán, el aumento de los precios de los combustibles y el descontento con la gestión presidencial.

Aunque Trump conserva la dirección de la política exterior y el mando de las Fuerzas Armadas, la nueva composición del Congreso podría traducirse en mayores controles sobre el presupuesto militar, investigaciones legislativas y cuestionamientos a determinadas operaciones internacionales.

La derrota republicana no significa, por tanto, la desaparición automática del Escudo de las Américas. Su continuidad dependerá también de los recursos disponibles, de la voluntad de los gobiernos participantes y de la capacidad de Washington para mantener los compromisos asumidos.

Brasil anticipa cambios

Desde Brasil, Celso Amorim interpreta el nuevo escenario como una oportunidad para reducir el peso de la intervención militar estadounidense en los asuntos latinoamericanos.

En la entrevista concedida a El País, el asesor de Lula sostuvo que la reciente victoria electoral del mandatario brasileño constituye una señal de que determinadas políticas promovidas por Trump no han prosperado en toda la región.

Amorim defendió la cooperación entre países sudamericanos para enfrentar el narcotráfico, pero rechazó que esa tarea requiera necesariamente operaciones militares extranjeras.

El diplomático también manifestó preocupación por la posibilidad de que las grandes potencias intenten dividir el mundo en esferas de influencia, especialmente después de la reunión celebrada en Shenzhen entre Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin.

Su planteamiento refleja una diferencia fundamental entre Brasilia y Washington: mientras la administración estadounidense privilegia una arquitectura de seguridad encabezada por sus Fuerzas Armadas, el Gobierno brasileño defiende mecanismos regionales de cooperación con mayor autonomía política.

Amorim señaló, además, que algunos de los legisladores estadounidenses recientemente elegidos han cuestionado la llamada doctrina Donroe, expresión utilizada para describir la reinterpretación de la histórica doctrina Monroe bajo la presidencia de Trump.

La próxima prueba: Medellín La gira de Hegseth confirma que Washington no ha renunciado a fortalecer su influencia en América Latina, pese a las dificultades políticas que enfrenta el presidente estadounidense. Los acuerdos militares con Venezuela, el fortalecimiento de la cooperación con Colombia y los compromisos asumidos en Ecuador constituyen avances concretos de una estrategia que combina seguridad, intereses energéticos y alianzas políticas.Sin embargo, la victoria demócrata en el Congreso y la posición de Brasil introducen nuevos factores de incertidumbre.. El encuentro del Escudo de las Américas previsto para 2027 en Medellín permitirá evaluar si los 19 gobiernos mantienen el mismo nivel de compromiso y si la coalición consigue traducir sus anuncios en resultados verificables contra el crimen organizado. La principal incógnita no es si Trump pretende conservar su influencia sobre el hemisferio, algo que la gira de Hegseth deja claro, sino hasta qué punto podrá sostenerla frente a un Congreso adverso y una región donde conviven gobiernos dispuestos a profundizar la cooperación militar con Estados Unidos y otros que reclaman mayor autonomía.