Fotografía cedida por Nvidia donde se muestra el edificio Endeavor, situado en el campus de la sede central de la empresa en Santa Clara, California (EE.UU.). La junta directiva de Nvidia confirmó el martes que no contempla restituir a Jensen Huang como consejero delegado de la compañía, pese a que el cofundador se mostró dispuesto a regresar si se lo pedían, y ahora debe buscar un sustituto permanente. ( EFE/NVIDIA )

La amante china del destituido director ejecutivo del gigante tecnológico estadounidense Nvidia, Jensen Huang, mantuvo durante más de un año contactos con el principal servicio de inteligencia de Pekín mientras duró su relación con el empresario, informó el New York Times.

Alice Huang, figura clave del escándalo que provocó la caída de Huang, con quien no tiene parentesco, mantuvo una relación con un funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado de China desde la primavera boreal de 2025 hasta el otoño boreal de este año, precisó el diario.

El periódico cita fuentes cercanas al caso que tuvieron acceso a informes de los servicios de inteligencia estadounidenses en los que se describen sus encuentros.

Según las mismas fuentes, los servicios estadounidenses también reunieron pruebas de que Kang Wei, un colaborador de Alice Huang presentado con frecuencia como su esposo, trabajaba para la inteligencia china.

El diario The New York Times señaló que esos contactos coincidieron tanto con el período de la relación entre Jensen Huang y Alice Huang como con parte de la etapa en la que Megaspeed, la empresa fundada por ella en Singapur, importó grandes cantidades de chips de Nvidia, una parte de los cuales habría sido transferida a China.

La semana pasada, el gobierno estadounidense confirmó que investiga a Megaspeed por sospechas de haber ayudado a empresas chinas a eludir las restricciones impuestas por Washington a los componentes avanzados para inteligencia artificial (IA).

Jensen Huang se vio obligado a dimitir el 12 de noviembre en medio de un escándalo que combina adulterio, presunto espionaje y contrabando hacia China de los chips más avanzados de Nvidia.

Las revelaciones publicadas a finales de octubre por el New York Times sobre la relación de Jensen Huang con Alice Huang y las sospechas de los servicios de inteligencia estadounidenses en torno a ella fueron el detonante de la rápida caída del fundador y director ejecutivo de Nvidia.

Huang ya no tiene el apoyo de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump reiteró el domingo por la noche su llamamiento para que Nvidia reincorpore a Jensen Huang al frente de la compañía. "Sería lo mejor para la empresa y también para Estados Unidos", escribió en su red social Truth Social.

Trump ya había pedido el viernes a Nvidia que diera una "segunda oportunidad" a Huang, uno de los defensores de un enfoque desregulado de la IA y considerado un asesor informal del presidente en esta materia.

Sin embargo, el consejo de administración del gigante tecnológico estadounidense, líder en semiconductores para inteligencia artificial, descartó la reincorporación de su exdirector ejecutivo durante la presentación de los resultados del grupo la semana pasada.