Integrantes de la Guardia Nacional vigilan las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) este domingo, donde se encuentra Fausto Isidro 'Chapo Isidro' señalado como segundo al mando del cártel de Guasave, detenido en el estado de Sinaloa (México). ( EFE/MARIO GUZMÁN )

La cooperación en seguridad abre una etapa de acercamiento entre Washington y Ciudad de México, marcada por el combate a los carteles, la presión estadounidense y la defensa de la soberanía mexicana.

La lucha contra el narcotráfico se ha convertido en uno de los principales puntos de acercamiento entre Estados Unidos y México, dos vecinos cuyas relaciones han estado marcadas por las tensiones comerciales, las disputas migratorias y las diferencias sobre cómo enfrentar a las organizaciones criminales. La cooperación en materia de seguridad abre ahora la posibilidad de un nuevo entendimiento bilateral, aunque persisten profundas discrepancias sobre sus límites y alcances.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, representan dos visiones distintas sobre el combate al crimen organizado. Mientras Washington ha endurecido su discurso contra los carteles y exige resultados más contundentes para frenar el tráfico de fentanilo, México defiende una estrategia de colaboración que no implique subordinación ni operaciones extranjeras en su territorio.

El diario El País destaca este lunes que México abraza el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, y resalta que la situación que se consolida y alcanza picos impensables hace no tantos años. La caída del "Chapo Isidro" el pasado viernes, marca un punto de inflexión.

El acercamiento representa mucho más que una coordinación policial. Para Estados Unidos, supone reforzar la seguridad de su frontera sur y combatir las redes responsables del suministro de drogas sintéticas. Para México, ofrece la oportunidad de fortalecer sus capacidades de inteligencia, enfrentar a organizaciones que controlan territorios y reducir las tensiones con su principal socio comercial.

Una relación bajo presión

La nueva etapa se desarrolla después de años de desencuentros en materia de seguridad. Las diferencias se profundizaron durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuya política de seguridad y sus restricciones a determinadas actividades de agentes estadounidenses generaron cuestionamientos en Washington.

Con Sheinbaum, la relación ha mantenido una combinación de cooperación operativa y firmeza diplomática. La mandataria mexicana ha defendido la coordinación entre ambos países, pero insiste en que cualquier colaboración debe respetar la soberanía nacional.

El principal desafío es el fentanilo, un opioide sintético que ha provocado una grave crisis de sobredosis en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses consideran prioritario desmantelar las redes de producción y distribución vinculadas con organizaciones criminales mexicanas, entre ellas el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación.

Sin embargo, el problema también tiene una dimensión estadounidense: la demanda de estupefacientes, el flujo de armas hacia México y las redes financieras que facilitan el lavado de dinero. Esa realidad obliga a abordar el narcotráfico como una amenaza compartida, en lugar de atribuir toda la responsabilidad a uno de los dos países.

Una captura que marca el rumbo

La detención de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como El Chapo Isidro, el 21 de noviembre en Sinaloa, constituye una de las demostraciones más recientes de esta cooperación. El narcotraficante, incluido entre los diez fugitivos más buscados por el FBI, fue capturado por fuerzas mexicanas durante una operación apoyada por información de inteligencia estadounidense.

El enfrentamiento dejó siete presuntos integrantes del grupo criminal y cuatro militares mexicanos muertos. La captura desencadenó bloqueos, incendios de vehículos y nuevos episodios de violencia.

La operación refleja tanto el potencial como las contradicciones de la alianza: dos gobiernos capaces de coordinar acciones contra objetivos prioritarios, pero todavía enfrentados al desafío de impedir que la caída de un capo provoque nuevas disputas entre organizaciones criminales.

El peso de los carteles

El fortalecimiento de la cooperación bilateral adquiere especial relevancia ante la capacidad de las organizaciones criminales para diversificar sus operaciones. Además del tráfico de drogas, algunas participan en extorsiones, secuestros, tráfico de migrantes y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad y la economía de comunidades enteras.

La disputa por territorios y rutas de distribución ha convertido a determinadas regiones mexicanas en escenarios de violencia persistente, mientras las autoridades enfrentan el desafío de desarticular estructuras que combinan poder económico, armamento y redes de corrupción.

La colaboración entre ambos gobiernos puede facilitar el intercambio de inteligencia, la identificación de operadores financieros y la persecución de las cadenas de suministro de precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas.

No obstante, los resultados dependerán de que las operaciones contra los carteles se traduzcan en una reducción sostenida de la violencia y no únicamente en capturas de dirigentes, que en ocasiones desencadenan disputas internas por el control de las organizaciones.

Más allá del narcotráfico

El acercamiento también comienza a proyectarse sobre otros ámbitos de la relación bilateral. El 18 de noviembre, autoridades mexicanas y estadounidenses anunciaron una nueva fase del programa fronterizo Se Busca Información, que amplió de diez a veinte los objetivos prioritarios vinculados con delitos de alto impacto.

En paralelo, la diplomacia comercial ofrece señales de distensión. Tras reunirse con Trump durante la cumbre de APEC en Shenzhen, Sheinbaum anunció que ambos mandatarios esperan avanzar hacia un acuerdo comercial durante su próximo encuentro, previsto para diciembre en Miami.

Según Reuters, las negociaciones incluyen la reducción de aranceles estadounidenses sobre automóviles, acero y aluminio, sectores fundamentales para la economía mexicana.

Esta convergencia evidencia que la seguridad y el comercio forman parte de una misma relación estratégica. La cooperación contra los carteles puede contribuir a generar confianza política, aunque no garantiza por sí sola la resolución de las controversias arancelarias.

Una alianza a prueba

El restablecimiento de la confianza no significa que hayan desaparecido las diferencias. Washington continúa presionando para ampliar su participación en las operaciones contra el narcotráfico, mientras México rechaza cualquier intervención militar extranjera.

Un análisis del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense, publicado en septiembre, reconoce el incremento del intercambio de inteligencia y de las operaciones conjuntas de coordinación, pero también advierte sobre las tensiones derivadas de las propuestas de intervención estadounidense.

La dimensión política del acercamiento es igualmente importante. Para Trump, los resultados contra los carteles constituyen una oportunidad de demostrar la eficacia de su estrategia de seguridad. Para Sheinbaum, representan una forma de responder a las exigencias estadounidenses sin renunciar al control de las operaciones en territorio mexicano.

La relación entre Estados Unidos y México atraviesa así una etapa de recomposición pragmática, impulsada por una amenaza común y por intereses económicos difíciles de separar. Su consolidación dependerá de que ambos gobiernos logren convertir los avances operativos en resultados duraderos contra el narcotráfico, sin que las diferencias sobre soberanía y seguridad vuelvan a deteriorar la confianza.

El verdadero alcance de este renacimiento no se medirá únicamente por el número de capos detenidos, sino por la capacidad de ambos países para reducir la violencia, debilitar las finanzas criminales y construir una cooperación que sobreviva a las presiones políticas de sus respectivos gobiernos.