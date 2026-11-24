Fotografía aérea que muestra la fachada de la sede de Nvidia este lunes, en Santa Clara, California (EE.UU.). Las acciones de Nvidia se dispararon un 31,5 %, hasta los 165,05 dólares por título, en su mayor subida diaria en 23 años, después de que el consejo de la compañía restituyera a Jensen Huang como presidente y consejero delegado. ( EFE/ SEEGER GRAY )

El espectacular repunte de las acciones de Nvidia tras la reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo pudo haber incrementado en hasta 15 millones de dólares el valor de las participaciones que Donald Trump posee en el gigante tecnológico, según cálculos del Financial Times.

El diario económico británico basó su estimación en las últimas declaraciones financieras presentadas por el presidente de Estados Unidos ante la autoridad federal encargada de velar por el cumplimiento de las normas éticas dentro del Poder Ejecutivo.

Según la más reciente de esas declaraciones, fechada el 5 de noviembre, Trump podría haber poseído hasta 370,000 acciones de Nvidia al 30 de septiembre, indica el Financial Times.

Los medios atribuyen al mandatario cadena de compras

ABC News, que se basó en otros documentos similares, no precisó cuántas acciones tenía el mandatario, pero afirmó que la participación de Trump en Nvidia valía al menos 12 millones de dólares a finales de 2025.

La cadena estadounidense también señaló que la cartera de inversiones de Trump registró en los últimos meses decenas de compras y ventas de acciones de Nvidia. Según la Casa Blanca, esa cartera es gestionada por instituciones financieras independientes.

La acción de Nvidia cotizaba a 228.38 dólares al cierre de Wall Street el 30 de septiembre.

Sin embargo, el valor del título se desplomó en las semanas posteriores a raíz del escándalo que combinó acusaciones de adulterio, presunto espionaje y evasión de los controles de exportación, y que derivó en la destitución de Huang el 12 de noviembre.

El anuncio sorpresivo del lunes sobre la reincorporación de Huang, una medida que Trump respaldó públicamente, impulsó una fuerte recuperación de la acción, que ganó más del 30% durante la jornada y cerró en 165,05 dólares en Wall Street.

Las últimas declaraciones financieras disponibles que detallan los activos bursátiles del presidente estadounidense solo abarcan hasta finales de septiembre y no incluyen cifras precisas sobre las transacciones realizadas, sino amplios rangos de valores.

Por lo tanto, esos documentos no permiten conocer las operaciones que pudieran haberse efectuado desde entonces.

Para calcular el valor máximo de las participaciones de Trump, el Financial Times asumió que las compras se realizaron siempre en el extremo superior de los rangos declarados y las ventas en el extremo inferior.