Imagen reciente del presidente chino, Xi Jinping y el mandatario estadounidense Donald Trump, en un encuentro que la prensa definía como parte de acercamientos estratégicos. ( EFE/EPA/KEVIN FRAYER / POOL )

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles una propuesta de nuevos aranceles de hasta el 20 % contra 14 economías, entre ellas China, Japón y la Unión Europea (UE), por prácticas comerciales que considera injustas y que, según Washington, perjudican a la industria nacional y desequilibran la balanza comercial bilateral.

La medida se produce tras una investigación de ocho meses de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), realizada al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite adoptar represalias contra prácticas extranjeras consideradas perjudiciales para los intereses comerciales estadounidenses.

Los nuevos gravámenes apuntan a combatir lo que Washington denomina exceso estructural de capacidad industrial, un fenómeno que atribuye a los subsidios estatales y otras políticas que estimulan la producción por encima de la demanda del mercado internacional.

Además de China, Japón y la Unión Europea, las economías afectadas son Bangladés, Camboya, India, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

México y Noruega, también incluidos en la investigación original, quedaron por el momento fuera de las nuevas medidas, aunque sus expedientes continúan bajo revisión.

China, principal objetivo

China vuelve a situarse en el centro de la ofensiva comercial estadounidense, con un arancel adicional propuesto del 20 % que, en determinados productos, podría elevar la carga impositiva acumulada hasta el 45 %, resaltaron analistas.

Washington acusa al gigante asiático de inundar los mercados internacionales con productos a precios que dificultan la competencia de los fabricantes estadounidenses, particularmente en sectores como el acero, el aluminio, los vehículos eléctricos, los electrodomésticos y los paneles solares.

Pekín rechaza estas acusaciones y sostiene que la competitividad de sus exportaciones responde a las ventajas de su aparato productivo.

El anuncio se produce menos de una semana después del encuentro entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en Shenzhen, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Washington también contempla excluir de los nuevos gravámenes unos 30,000 millones de dólares en importaciones chinas que son objeto de negociaciones para posibles reducciones arancelarias.

Aliados bajo presión

La ofensiva comercial alcanza igualmente a algunos de los principales aliados estratégicos de Estados Unidos, entre ellos Japón, Corea del Sur y la Unión Europea.

Según fuentes oficiales, Trump ha respetado los límites arancelarios establecidos en los acuerdos previamente negociados, incluido el 15 % pactado con los europeos, Japón, Corea del Sur y Taiwán.

La situación es diferente para países como India y Vietnam, que todavía no han concluido sus acuerdos comerciales con Estados Unidos y para los cuales las nuevas tasas podrían convertirse en un incentivo para acelerar las negociaciones.

El diario español El País señaló que los gravámenes forman parte del esfuerzo de la Administración republicana por recuperar los instrumentos de presión comercial que perdió tras la intervención del Tribunal Supremo estadounidense.

Revés judicial

En febrero pasado, la máxima instancia judicial de Estados Unidos anuló los amplios aranceles que Trump había establecido en 2025 mediante poderes económicos de emergencia.

Desde entonces, la Casa Blanca ha recurrido a mecanismos legales alternativos para reconstruir su política proteccionista.

En julio impuso tasas de entre el 10 % y el 12.5 % a unos 60 socios comerciales, a los que acusó de no aplicar adecuadamente las restricciones contra productos elaborados mediante trabajo forzoso.

La utilización de la Sección 301 proporciona a la Administración una base jurídica distinta de la empleada para justificar los aranceles anulados por el Supremo.

Pese al castigo electoral

La decisión evidencia la continuidad de la política comercial de Trump pese a la contundente derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de noviembre, en las que los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso.

El encarecimiento del costo de la vida figuró entre las principales preocupaciones de los electores estadounidenses.

Una encuesta de Reuters/Ipsos realizada después de los comicios reveló que el 62 % de los consultados respaldaría iniciativas destinadas a derogar los aranceles.

Trump, sin embargo, mantiene su argumento de que los impuestos a las importaciones permitirán recuperar empleos industriales, estimular la producción nacional y reducir el déficit comercial.

Sus detractores advierten que estas medidas pueden trasladarse a los precios que pagan los consumidores estadounidenses y elevar los costos de producción de las empresas que dependen de insumos extranjeros.

Próxima cita: Miami

Los aranceles deberán someterse a un período de consultas públicas y a una audiencia antes de su entrada en vigor, lo que podría retrasar su aplicación hasta enero.

El anuncio añade un nuevo componente de tensión a la próxima cumbre del G20, prevista para diciembre en Miami, donde Washington espera avanzar en varias negociaciones comerciales y donde Trump tiene previsto volver a encontrarse con Xi.

La cita se perfila como una oportunidad para determinar hasta qué punto los acuerdos bilaterales alcanzados durante el último año podrán contener una nueva escalada de las disputas comerciales internacionales.

Trump reconstruye sus barreras comerciales, dice el NYT Como ha documentado The New York Times, la Administración Trump busca reconstruir su entramado arancelario tras la decisión del Tribunal Supremo de febrero pasado, que invalidó los gravámenes generalizados establecidos mediante poderes económicos de emergencia y obligó al Gobierno a devolver más de 160,000 millones de dólares recaudados. El periódico estadounidense explica que Washington ha recurrido a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer gravámenes cuando una investigación determina que otros países incurren en prácticas comerciales injustas. En agosto, el rotativo ya identificaba las investigaciones contra 16 socios comerciales, entre ellos China y la Unión Europea, por el denominado exceso de capacidad industrial, como uno de los pilares de la nueva estrategia proteccionista de la Casa Blanca. The New York Times también señala la contradicción económica de esta política: mientras Trump sostiene que los aranceles permitirán fortalecer la producción nacional y proteger la industria estadounidense, los costos de los impuestos a las importaciones suelen recaer sobre las empresas y los consumidores del propio país.