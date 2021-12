Emma, de 9 años y originaria de Weimar, recibe la vacuna de Biontech contra el coronavirus en un centro de vacunación navideña para niños y adultos, el martes 21 de diciembre de 2021, en Erfurt, Alemania. ( Bodo Schackow/dpa via AP )

Alemania anunció este martes nuevas restricciones que se implementarán después de Navidad a fin de frenar la propagación de la nueva variante ómicron del COVID-19. Las nuevas medidas, que no son de confinamiento total, incluirán restricciones de contacto, incluso entre personas ya vacunadas.

“Puedo entender a quien no quiera escuchar sobre el coronavirus, mutaciones y nuevas variantes del virus”, dijo el canciller Olaf Scholz en una conferencia de prensa la tarde del martes. “Pero no podemos y no debemos hacernos de la vista gorda ante esta nueva oleada”.

Entre las nuevas reglas se limitan las reuniones privadas a un máximo de 10 personas. También se ordenó el cierre de centros nocturnos en todo el país y los grandes eventos, como los partidos de fútbol, que se realizarán sin aficionados en la tribuna. Las restricciones entrarán en vigor a nivel nacional el 28 de diciembre, aunque los estados tienen la autoridad de implementarlas antes.

Scholz dijo que el gobierno decidió esperar a que pasara Navidad para implementar las nuevas restricciones nacionales debido a que las festividades familiares como la Navidad y Pascua “no han demostrado ser factores importantes de la pandemia”. Sin embargo, las restricciones a los festejos de Año Nuevo sí son necesarias para impedir que el sistema de salud de Alemania se sature con casos de COVID-19, aseguró.

“Esta ya no es una época para fiestas y eventos sociales en grandes grupos”, afirmó Scholz.

El canciller y los 16 gobernadores estatales de Alemania acordaron las nuevas restricciones durante una reunión el martes, después de que el nuevo panel de expertos del gobierno llamó a tomar medidas en los próximos días en todo el país ante el aumento de la presencia de la variante ómicron en toda Europa.

Scholz y los gobernadores estatales se reunirán nuevamente el 7 de enero para analizar si se debe continuar con las medidas o incluso si deben ser más estrictas.