Policía investiga fiestas en oficina de primer minsitro británico durante cuarentena

Periodistas reunidos ante el número 10 de Downing Street el martes 25 de enero de 2022, mientras el primer ministro británico, Boris Johnson, enfrenta nuevas acusaciones de haber incumplido las normas contra el coronavirus después de que su oficina reconociera que celebró un cumpleaños en la residencia oficial durante la primera cuarentena británica. (Stefan Rousseau/PA via AP) (THE ASSOCIATED PRESS)