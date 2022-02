Venezolano huye de la crisis de su país a China, por el COVID-19 sale a Ucrania y ahora vive la guerra

"Yo me tuve que ir a EEUU por un mes, pero allá también llegó el COVID y me quedé atrapado seis meses", narró

La historia del joven venezolano Guillermo López, es muy curiosa y ha llamada mucho la atención. Es que huyó de la crisis en Venezuela a China, de ese país oriental tuvo que salir por la pandemia y ahora vive la invasión rusa en Ucrania: “Es difícil y aterrador”.

La situación es la siguiente: Salió de Venezuela a China por una oportunidad laboral, allá trabajó seis años y conoció a su esposa. Cuando quedó embarazada de su primer hijo, viajaron a Ucrania para que tuviera el bebé allí.

Luego regresaron a China y tres años más tarde, a raíz de la COVID se marcharon aterrados porque allá empezó la pandemia; dejaron la mitad de sus pertenencias.

“Yo me tuve que ir a EEUU por un mes, pero allá también llegó el COVID y me quedé atrapado seis meses y apenas abrieron los vuelos me vine directo a Ucrania y desde entonces vivo acá con mi familia”, relató.

Desde entonces han transcurrido dos años. Junto a su esposa y sus dos hijos viven en la ciudad de Dnipro al este de Ucrania, muy cerca de las regiones separatistas a las que el presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció como independientes días antes de invadir el país.

Guillermo, quien es odontólogo y músico, al ser entrevistado por el diario Infobae reconoció que toda la historia le da terror, no solo por él, sino por su familia.

A diferencia de las dos experiencias anteriores, que pudo escapar de las crisis, esta vez no lo puede hacer. Todos los espacios aéreos y las fronteras están cerradas. Además, no quiere correr el riesgo, “aquí vamos a estar el tiempo que sea necesario”.

“Lo que hemos escuchado de las autoridades es que la mejor opción es quedarse y resguardarse en la casa”, sostuvo.

Aunque según la disposición de las autoridades ucranias los hombres con edades entre los 18 y 60 años que estén en condiciones de poder disparar un arma pudieran ser convocados a ir al frente de batalla independientemente que no pertenezcan a las fuerzas armadas para defender al país, aseguró que no está dispuesto a asumir ese riesgo por miedo a dejar sola a su familia.

“A pesar de que amo este país porque me ha abierto las puertas, siento que en todo caso hay más fuera de aquí donde pudiéramos crecer como familia, en caso de que la situación se complique, porque no quiero este futuro para mis hijos. Estos conflictos son muy inestables y no me gustaría dejarlos solos, a pesar de que me duele”, expresó.

En Ucrania Guillermo vive de la música, sin embargo, estos días han sido de cero trabajos, todos los eventos fueron cancelados. El día anterior del ataque todo parecía estar normal, pero había una tensión y los organizadores de eventos cancelaron todas las actividades.

Mientras, él y su esposa están tratando de explicarle a su hijo mayor, de solo cuatro años, la realidad que están viviendo debido a que el pequeño insiste en que quiere ir al colegio, hacer su día a día, ir al parque y visitar a su abuela.

“Le explicamos de una manera que pensamos que no iba a entender, pero esta mañana cuando se despertó con su juguetico en la mano, lo primero que le dijo a mi esposa fue: Mamá, ¿ya la guerra se terminó?, y se asomó a la ventana para ver si había tanques o no para poder salir. Que lo haya preguntado con esa inocencia nos parte el corazón”, reveló Guillermo.

Su familia en Venezuela

Con relación a sus parientes residentes en su país natal, indicó que se mantienen monitoreando todo porque están muy preocupados.

“Depende de mí estar en comunicación con ellos para calmarlos y decirles que estamos bien porque la realidad es que estamos bien, estamos resguardados, que vamos a hacer lo posible para estar bien, siempre les digo que nos vamos a ver pronto. Mi papá me acaba de decir que me vaya a Venezuela, que me extraña y es entendible porque es el mismo sentimiento que yo tengo porque me gustaría estar en mi casa, en mi hogar, desarrollándome como profesional, teniendo a mi familia alrededor, pero ahorita hay que esperar a que todo esto pase, resguardar la salud, tener fortaleza y después veremos qué decisión vamos a tomar”, relató.

Aseguró que tiene mucha esperanza en que todo va a salir bien.

Ucrania siempre ha sido unida

Guillermo relató que los ucranianos son personas muy nacionalistas y que les encanta ser libres, crecer y evolucionar como país independiente, “siempre han sido un país muy unido, pero definitivamente todo esto los ha unido muchísimo más”.

“Ver a todos los voluntarios arriesgando sus vidas por el país, simplemente eriza la piel, porque eso es amor a su patria eso es defender sus creencias y su familia, da orgullo ver cómo quieren ser un país libre e independiente”, testificó.