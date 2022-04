¿ Qué significa para las redes sociales el acuerdo de 3,000 millones de dólares de Elon Musk en Twitter?

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, es ahora el mayor accionista de Twitter tras adquirir una participación del 9.2 % en la plataforma de redes sociales por poco menos de 3,000 millones de dólares (2,300 millones de libras esterlinas). El anuncio hizo que el precio de las acciones de Twitter subiera un 27 % y siguió creciendo en las transacciones fuera del horario de atención.

Este entusiasmo de los inversores no es sorprendente. Las plataformas de redes sociales han estado sufriendo últimamente gracias a las presiones recientemente desarrolladas en sus ecosistemas. Por ejemplo, Twitter, y también Meta, han estado en el extremo receptor del sistema anti-seguimiento de usuarios de Apple. Esto les está costando miles de millones de dólares en ingresos perdidos, lo que ha provocado que las acciones de ambas empresas languidezcan durante los últimos meses.

La llegada de Musk como el mayor accionista de Twitter probablemente no hará una diferencia en ese tema, pero sí aborda otras dos preocupaciones recientes de los inversores. En primer lugar, Musk había estado amenazando con crear una red de medios sociales competidora donde se respetarían los ideales de "libertad de expresión". La amenaza de que un líder tecnológico visionario cree un nuevo participante popular ahora desaparece. También muestra que Musk llega con una visión para impulsar el cambio en el ecosistema, algo que no debe tomarse a la ligera.

En segundo lugar, la presencia de Musk tiene el potencial de acelerar la innovación y la competitividad en Twitter, algo que la empresa no ha podido hacer lo suficientemente bien en el pasado. Con Jack Dorsey, el ex director ejecutivo y cofundador de Twitter, anunciando su renuncia hace unos meses, hay suficiente espacio para respirar en la parte superior para hacer movimientos audaces que podrían ayudar a la plataforma a crecer más allá de los cimientos en los que reside hoy. Entonces, sabemos que los inversores de Twitter están contentos, pero a la larga, ¿lo estarán los usuarios?

El problema del algoritmo

Twitter es el equivalente a una plaza de la ciudad digital, donde un sinfín de personas con una gran variedad de opiniones pueden expresar sus pensamientos. Sin embargo, a diferencia de una plaza de la ciudad tradicional, las voces que escuchamos están determinadas por algoritmos subyacentes de aprendizaje automático. Estos están orientados a maximizar la exposición y los clics, lo que impulsa los ingresos publicitarios. No están orientados a enriquecer nuestras vidas con los puntos de vista más reflexivos e interesantes.

Este conflicto inherente entre los objetivos sociales y financieros distorsiona a quién se escucha y con qué frecuencia. Esto se ve exacerbado por las presiones financieras para que esta plaza crezca cada trimestre financiero, lo que crea una presión para optimizar constantemente los algoritmos para atraer tantos clics como sea posible. También convierte a estos algoritmos en una salsa secreta patentada, lo que crea un aire de desconfianza e incluso misticismo en torno a cómo funcionan dichos servicios.

Musk, quien es famoso por ser un gran usuario de Twitter, ha hablado sobre hacer que los algoritmos de las redes sociales sean más abiertos. Tendremos que ver qué hace en la práctica, pero es un punto de partida prometedor que podría convertirse en una bendición para Twitter.

Los algoritmos de código abierto eventualmente permitirían a los usuarios elegir no solo lo que ven y lo que no ven en la plataforma, sino también cómo sucede eso. En tal futuro, un usuario podría elegir un algoritmo inclinado a la derecha mientras que el otro elige uno inclinado a la izquierda. La plataforma no tomaría la decisión en nombre de estos usuarios. Tal enfoque podría impulsar la tracción de Twitter, que se ha estancado durante algún tiempo. El tiempo diría cómo esto podría afectar los ingresos de la empresa, pero un movimiento tan audaz podría ejercer presión sobre Facebook y otros para hacer lo mismo, lo que podría hacer que las redes sociales sean mejores para todos.

Defendiendo Tesla

Tesla gasta casi nada en publicidad. Si bien la popularidad de la marca es más que Musk, las travesuras de la vida real del multimillonario tecnológico, incluidos sus tweets, son una máquina de marketing orgánico que vale miles de millones de dólares para la compañía automotriz.

Pero Musk todavía tiene que seguir las reglas en Twitter como todos los demás y esto incluye ser expulsado si va lo suficientemente lejos. En los últimos años, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) intervino en numerosos tuits, emitiendo sanciones en ocasiones. Durante un episodio particularmente feo en 2018, en el que Musk amenazó a través de Twitter con privatizar Tesla a un precio mucho más alto que el precio de las acciones en ese momento, terminó renunciando como presidente de Tesla y aceptando que los abogados de la compañía supervisarían lo que dijo. la plataforma.

Ser el mayor propietario de Twitter no lo protegerá de la SEC y, de hecho, ha habido informes de que llegó tarde a notificar a la SEC sobre su último movimiento y envió el formulario incorrecto (antes de enviar el correcto ). También hay dudas sobre si sus amenazas de lanzar una plataforma alternativa antes de comprar la participación de Twitter equivalen a una manipulación del mercado. Con la SEC investigándolo actualmente por los tuits de noviembre preguntando a sus seguidores si debería vender su participación en Tesla, ahora puede atraer más la ira del regulador.

Pero pase lo que pase en ese frente, Musk ciertamente podrá sopesar si su eliminación de Twitter está alguna vez en las cartas. Esa es una gran ventaja defensiva para Tesla al perder una fuente de marketing tan importante. Entonces, si bien Musk puede decir que está enfocado en la libertad de expresión al comprar esta participación en Twitter, no olvidemos que tiene más que ganar con el acuerdo.

Descentralizando internet

La mayoría de Internet y sus usuarios ahora están controlados por un puñado de empresas, incluidas Alibaba, Microsoft, Meta, Amazon, Google y, en menor medida, Twitter. Esto ha creado una jerarquía de poder en la que muchas nuevas empresas e inversores evitan activamente las áreas donde estos ecosistemas en constante crecimiento han extendido su alcance.

Hasta ahora, Musk y Tesla se han protegido de este fenómeno centrándose en la disrupción de la industria automotriz, en gran medida desconectada, con mucho éxito. Al comprar Twitter, Musk ahora tiene una cabeza de playa pequeña, pero bien establecida, desde donde puede enfrentarse a estos jugadores arraigados.