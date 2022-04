Von Leyen: Familia europea incluye a Ucrania

( THE ASSOCIATED PRESS )

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el domingo que el cuestionario que le entregó al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy durante su visita a Kiev representa un paso muy importante.

Von der Leyen dijo al programa “State of the Union” de CNN que la respuesta de Ucrania le permitirá decidir si recomienda o no la candidatura de la nación para sumarse a la Unión Europea.

Normalmente el proceso se lleva años, pero ella ha dicho que sopesar la solicitud de Ucrania tomaría apenas unas semanas. Aseguró que los ucranianos “pertenecen a nuestra familia europea, sin lugar a dudas”.

“Alguien me dijo ayer: ‘Sabes, cuando nuestros soldados están muriendo, quiero que sepan que sus hijos serán libres y formarán parte de la Unión Europea’”, declaró Von der Leyen. “Están en una situación extraordinaria, en la que debemos tomar medidas inusuales”.

“Una cosa me queda clara: Después de esta guerra, cuando Ucrania sea reconstruida, cuando apoyemos a Ucrania a reconstruir este país, esto estará acompañado de reformas. Así que es una manera extraordinaria de moldear al país y avanzar por el camino hacia la Unión Europea”.