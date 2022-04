Rusia pierde buque de guerra, dice que aumentará los ataques en Kiev

Un día después de que Moscú sufriera una punzante derrota simbólica con la pérdida del buque insignia de su flota en el Mar Negro, el Ministerio de Defensa de Rusia prometió el viernes intensificar los ataques con misiles contra la capital ucraniana en respuesta a las supuestas “desviaciones” militares de Ucrania. en el territorio ruso”.

La amenaza de intensificación de los ataques contra Kiev se produjo después de que las autoridades rusas acusaran a Ucrania de lanzar ataques aéreos contra edificios residenciales en Bryansk, una región fronteriza con Ucrania, e hiriendo a siete personas. Las autoridades en otra región fronteriza de Rusia también informaron el jueves de bombardeos ucranianos.

La vida en Kiev ha ido volviendo gradualmente a cierta normalidad después de que Rusia no pudiera capturar la capital y retirara sus tropas en el norte de Ucrania para concentrarse en un asalto concentrado en el este del país. Un bombardeo renovado podría hacer que los residentes de la ciudad vuelvan a refugiarse en las estaciones de metro y al aullido constante de las sirenas antiaéreas.

Los funcionarios ucranianos no han confirmado objetivos de ataque en Rusia, y los informes de las autoridades rusas no pudieron verificarse de forma independiente. Sin embargo, funcionarios ucranianos afirmaron que sus fuerzas atacaron un buque de guerra ruso clave con misiles el jueves. De ser cierto, el reclamo representaría una importante victoria.

El crucero de misiles guiados Moskva, llamado así por la capital rusa, se hundió mientras era remolcado al puerto después de sufrir graves daños en circunstancias que seguían en disputa. Moscú reconoció un incendio a bordo pero no ningún ataque. Estados Unidos y otros funcionarios occidentales no pudieron confirmar qué causó el incendio.

El Moskva tenía capacidad para transportar 16 misiles de crucero de largo alcance, y su eliminación reduce la potencia de fuego de Rusia en el Mar Negro. La pérdida del buque de guerra en una invasión que ya se considera un error histórico también fue una derrota simbólica para Moscú, ya que sus tropas se reagrupan para una ofensiva en el este de Ucrania después de retirarse de gran parte del norte.

Durante los primeros días de la guerra, la tripulación del Moskva supuestamente pidió a los soldados ucranianos estacionados en la Isla de las Serpientes en el Mar Negro que se rindieran en un enfrentamiento. Una grabación de amplia circulación mostraba a un soldado ucraniano diciendo en respuesta: “Buque de guerra ruso, ve (improperio) tú mismo”.

The Associated Press no pudo verificar de forma independiente el incidente de Snake Island, pero Ucrania y sus partidarios lo consideran un momento icónico de desafío. El país presentó recientemente un sello postal que lo conmemora.

Si Ucrania ataca Moskva con misiles, el crucero probablemente represente el buque de guerra más grande hundido en combate desde la Guerra de las Malvinas de 1982, en la que un crucero de tamaño similar llamado ARA General Belgrano fue torpedeado por un submarino británico, matando a más de 300 marineros a bordo. .

En su discurso nocturno del jueves, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo a los ucranianos que deberían estar orgullosos de haber sobrevivido 50 días bajo el ataque ruso cuando los invasores “nos dieron un máximo de cinco”.

Al enumerar las formas en que Ucrania se ha defendido contra el ataque, Zelenskyy mencionó a “aquellos que demostraron que los buques de guerra rusos pueden navegar, incluso si es hasta el fondo” del mar. Fue su única referencia a la Moskva.

Las noticias sobre el buque insignia eclipsaron las afirmaciones rusas de avances en la ciudad portuaria sureña de Mariupol, donde las fuerzas de Moscú han estado luchando contra los ucranianos desde los primeros días de la invasión en algunos de los combates más duros de la guerra, a un costo terrible para los civiles .

Un número cada vez menor de defensores ucranianos en Mariupol resiste un asedio que ha atrapado a más de 100.000 civiles que necesitan desesperadamente alimentos, agua y calefacción. David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, dijo a AP en una entrevista el jueves que la gente está “muriendo de hambre” en la ciudad sitiada.

El alcalde de Mariupol dijo esta semana que habían muerto más de 10.000 civiles y que el número de muertos podría superar los 20.000.

La captura de Mariupol es crítica para Rusia porque permitiría que sus fuerzas en el sur, que llegaron a través de la península de Crimea anexada, se vinculen completamente con las tropas en la región de Donbas, el corazón industrial del este de Ucrania y el objetivo de la ofensiva que se avecina.

El ejército ruso continúa trasladando helicópteros y otros equipos para tal esfuerzo, según un alto funcionario de defensa de EE. UU., y es probable que agregue más unidades de combate terrestre pronto. Pero aún no está claro cuándo Rusia podría lanzar una campaña a gran escala en el Donbas.

Los separatistas respaldados por Moscú han estado luchando contra Ucrania en la región desde 2014, el mismo año en que Rusia se apoderó de Crimea. Rusia ha reconocido la independencia de las regiones rebeldes en el Donbas.

Maksym Marchenko, gobernador de la región de Odesa, dijo que las fuerzas ucranianas atacaron Moskva con dos misiles Neptune y causaron “daños graves”.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que las municiones a bordo detonaron como resultado de un incendio, sin decir qué causó el incendio. Dijo que las “principales armas de misiles” no sufrieron daños y que la tripulación, que generalmente suman alrededor de 500, abandonó la embarcación. No estaba claro si hubo víctimas. Además de los misiles de crucero, el buque de guerra también tenía misiles de defensa aérea y otras armas.

El Neptune es un misil antibuque desarrollado recientemente por Ucrania basado en un diseño soviético anterior. Los lanzadores están montados en camiones estacionados cerca de la costa y, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington, pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 280 kilómetros (175 millas). Eso habría puesto al Moskva dentro del alcance, según dónde estaba el barco cuando comenzó el incendio.

Lanzado como Slava en 1979, el crucero prestó servicio en la Guerra Fría y durante los conflictos en Georgia y Siria, y ayudó a realizar investigaciones científicas en tiempos de paz con los Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, portaba armas nucleares.

Funcionarios de defensa británicos dijeron que la pérdida del Moskva probablemente obligaría a Moscú a cambiar la forma en que operan sus fuerzas navales en el Mar Negro. En una publicación en las redes sociales el viernes, el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que el barco, que volvió al servicio operativo el año pasado después de una importante reparación, “desempeñó un papel clave como buque de mando y nodo de defensa aérea”.

El hundimiento “significa que Rusia ahora ha sufrido daños en dos activos navales clave desde que invadió Ucrania, el primero de los cuales fue el buque de desembarco Saratov de la clase Alligator de Rusia el 24 de marzo. Es probable que ambos eventos lleven a Rusia a revisar su postura marítima en el Mar Negro”, dijo el ministerio británico.

El jueves, otros barcos rusos en el norte del Mar Negro se trasladaron más al sur después del incidente de Moskva, dijo un alto funcionario de defensa de Estados Unidos que habló bajo condición de anonimato para discutir las evaluaciones militares internas.

Si bien Estados Unidos no pudo confirmar las afirmaciones de Ucrania de atacar el buque de guerra, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, lo calificó como “un gran golpe para Rusia”.

“Tuvieron que elegir entre dos historias: una historia es que solo fue incompetencia, y la otra es que fueron atacados, y ninguno es un resultado particularmente bueno para ellos”, dijo Sullivan al Club Económico de Washington. .

Rusia invadió el 24 de febrero y ha perdido potencialmente a miles de combatientes. El conflicto ha matado a un número incalculable de civiles ucranianos y ha obligado a millones más a huir.

También ha inflado aún más los precios en las tiendas de comestibles y las gasolineras, al tiempo que arrastra a la economía mundial. El jefe del Fondo Monetario Internacional dijo el jueves que la guerra ayudó a empujar a la organización a rebajar las previsiones económicas de 143 países.