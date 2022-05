Las autoridades de Rusia alertan de dos explosiones en la ciudad rusa de Belgorod

Las autoridades de Rusia han alertado la noche de este domingo de que se han escuchado dos explosiones en la ciudad rusa de Belgorod, a apenas 40 kilómetros de la frontera con Ucrania.

"Me he despertado con el sonido de dos potentes explosiones hace media hora. Según el centro anticrisis, no hay informes de víctimas o daños. En las redes sociales han aparecido imágenes que muestran destellos en el cielo", ha detallado el gobernador regional de Bolgorod, Viacheslav Gladkov, tal y como ha recogido la agencia de noticias TASS.

Así, ha agregado en su canal de Telegram que los detalles del incidente se proporcionarían este lunes.

El domingo se produjo un incendio en las instalaciones del Ministerio de Defensa ruso situadas en la región de Belgorod. El incidente dejó a un residente local herido y dañó siete viviendas.

Rusia ha denunciado en varias ocasiones ataques por parte del Ejército ucraniano contra Belgorod, situada cerca de la frontera y uno de los principales puntos para el suministro de armas y tropas en la ofensiva contra el país europeo.