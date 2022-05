Putin sobrevivió a intento de asesinato hace dos meses, según alto funcionario ucraniano

El jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kyrylo Budanov, sostuvo que hubo un intento de matar al presidente ruso, Vladimir Putin hace dos meses.

Según el periódico británico Daily Mail que cita al diario Ukrainska Pravda, Putin sobrevivió a un intento de asesinato hace dos meses.

El periódico afirma que Budanov dijo que representantes de la región del Cáucaso, que incluye a Armenia , Azerbaiyán , Georgia y partes del sur de Rusia, intentaron asesinar a Putin.

“Esta es información no pública. Fue un intento absolutamente fallido, pero realmente sucedió. Fue hace como dos meses. Repito, este intento no tuvo éxito. No hubo publicidad sobre este evento, pero se llevó a cabo”, dijo el funcionario.

Estados Unidos acusa a las fuerzas rusas de cometer "crímenes de guerra" en Ucrania con sus ataques "intencionados" a civiles.

Una noticia publicada por la agencia EFE en marzo pasado indica que un empresario ruso residente en EE.UU, Alex Konanykhin, ofreció una recompensa de un millón de dólares por la cabeza del presidente ruso, Vladímir Putin, "como criminal de guerra", en plena operación militar en Ucrania.

"Prometo pagar un millón de dólares a cualquier oficial de policía que, cumpliendo con su deber constitucional, arreste a Vladimir Putin como un criminal de guerra según el derecho ruso e internacional", escribió el empresario en su perfil de Facebook.