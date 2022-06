Un joven con dron ayudó a destruir objetivos militares rusos

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/12/69852db5df2c4735a2450e0e58661ef7-bd646c2f.jpg

Andriy Pokrasa, de 15 años, sostiene su dron durante una entrevista con The Associated Press en Kiev, Ucrania, el sábado 11 de junio de 2022. AP Foto/Natacha Pisarenko (THE ASSOCIATED PRESS)