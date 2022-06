Volodimir Zelenski: Las tropas ucranianas desafían las expectativas

Hinchas de Ucrania vitorean en la grada durante un partido de la Liga de Naciones de la UEFA entre Ucrania y Armenia, en Lodz, Polonia, el sábado 11 de junio de 2022. AP Foto/Michal Dyjuk ( THE ASSOCIATED PRESS )

Nadie sabe cuánto durará la guerra en Ucrania, afirmó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pero las tropas ucranianas desafían las expectativas al impedir que las tropas rusas tomen el este de Ucrania, donde se han concentrado los combates durante las últimas semanas.

En su mensaje vespertino en video, Zelenski dijo estar orgulloso de los defensores ucranianos que han logrado frenar el avance ruso en la región del Donbás, que hace frontera con Rusia y donde separatistas con apoyo de Moscú controlan buena parte del territorio desde hace ocho años.

“¿Recuerdan cómo en Rusia, a principios de mayo, esperaban tomar todo el Donbás?”, dijo el presidente el sábado por la noche. “Ya es el 108vo día de guerra, ya es junio. El Donbás resiste”.

Tras un intento fallido de tomar Kiev, la capital de Ucrania, al comienzo de la guera, Moscú se centró en tomar las partes del Donbás, una región de mayoría rusófona, que aún estaban en manos de Ucrania, así como la costa sur del país. Pero en lugar de asegurarse una conquista rápida y decisiva, las fuerzas rusas se han visto arrastradas a una batalla larga y laboriosa, gracias en parte a las armas proporcionadas por Occidente al ejército ucraniano.

Tanto las autoridades rusas como las ucranianas dijeron que Sievierodonetsk, una ciudad oriental con una población previa a la guerra de 100.000 personas, seguía en disputa. La ciudad y la vecina Lysychansk son las últimas zonas importantes de la provincia de luhansk, en el Donbás, que aún no controlan los rebeldes prorrusos.

Los combatientes ucranianos resistían en una zona industrial de la ciudad, incluida una planta química donde se refugiaron civiles de los ataques de proyectiles rusos iniciados hace días, según Leonid Pasechnik, líder de la República Popular de Luhansk autoproclamada por los separatistas.

Las fuerzas ucranianas aún atacan la ciudad desde la planta de Azot, afirmó el sábado, “de modo que es imposible decir que la situación es tranquila en Sievierodonetsk, que es totalmente nuestra”.

El gobernador de Luhansk, Serhii Haidai, dijo el sábado que se había producido un gran incendio en la planta durante los ataques rusos.

En otros lugares de Ucrania, una contraofensiva expulsó a los combatientes rusos de partes de la región sureña de Jersón que tomaron al inicio de la guerra, según Zelenski. Moscú ha instalado autoridades locales afines en Jersón y otras zonas costeras ocupadas, donde ofrece pasaportes rusos a la población, emite noticieros rusos y trabaja para introducir la programación escolar rusa.

Zelenski dijo que si bien el final de la guerra no está a la vista, Ucrania debe hacer todo lo que pueda para que los rusos “lamenten todo lo que han hecho y puedan responder por cada asesinato y por cada ataque en nuestro hermoso estado”.

El mandatario ucraniano afirmó que Rusia ha sufrido en torno al triple de bajas militares que la cifra estimada para Ucrania.

“¿Para qué”, preguntó. “¿Qué has conseguido, Rusia?”. Por el momento no hay estimaciones independientes fiables sobre la cifra de muertos de la guerra.

El Institute for the Study of War, un grupo de estudios con sede en Washington, dijo en su última evaluación que la inteligencia ucraniana sugería que el ejército ruso tenía previsto “librar una guerra más larga”.

El instituto citó al número dos de la agencia ucraniana de seguridad nacional, que dijo que Moscú ha ampliado su calendario previsto de guerra hasta octubre, pendiente de ajustes en función de victorias en el Donbás.

La información “probablemente indica que el Kremlin, como mínimo, admite que no puede lograr sus objetivos en Ucrania con rapidez y está reajustando sus objetivos militares en un intento de corregir las deficiencias iniciales en la invasión de Ucrania”, señaló el grupo de estudios.

___

David Rising contribuyó desde Bangkok.