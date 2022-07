Fotoperiodista Orlando Barría sobrevive a ataque de cohetes en Ucrania

El fotoperiodista de la Agencia EFE, el chileno Orlando Barría, que reside en República Dominicana, compartió en sus redes sociales la experiencia que vivió tras ver la muerte de cerca en Slóviansk, una ciudad de Donetsk, al ser atacada por el ejército ruso en momentos que se disponía a realizar su trabajo.

"Ayer en Sloviansk tuvimos una fortuna tremenda. 3 cohetes rusos impactaron a unos 15 metros de donde estábamos trabajando, mientras algunas personas recogían un poco de agua en una depuradora. Pudimos reaccionar en los pocos segundos hay entre el zumbido y las explosiones", escribió en su cuenta de Twitter junto a un video donde se puede observar y escuchar las detonaciones por parte del ejército ruso.

Informó que todo el equipo de EFE se encuentra bien, en cambio, narró que un hombre llamado Vlad, que buscaba agua para su familia, "recibió metralla en su cabeza".

Procedieron a esconderse en el interior de una bodega ya que las detonaciones no cesaban, una vez disminuyó el ataque Barría junto a sus colegas llevaron a Vlad al hospital.

"Corrimos al carro y nos llevamos a Vlad al hospital. El camino fue largo y había humo negros por todas partes. El ejército ruso había atacado al menos 15 zonas de la ciudad con intensos ataques", dijo.

Barría informó que todo el equipo de EFE se encuentra bien y que, en cuanto pudieron, abandonaron Sloviansk, regresaron a Pokrovsk y fueron a un centro médico a revisarse para descartar cualquier lesión.

Los médicos quedaron sorprendidos al ver los videos ya que no podían creer que Badía y sus colegas salieron ilesos del ataque.

"Ellos miraban los videos, y no creían la suerte que hemos tenido ... nosotros tampoco", manifestó.

Cerró el hilo diciendo: "Crecí escuchando ... "Que la guerra no me sea indiferente". Esto que vivimos nosotros por un breve momento, hay millones de personas que lo viven por meses, años y décadas. La he visto ... y es terrible!".

