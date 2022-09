Dominicano metido en novela política en Dinamarca

La historia parece el guión de un culebrón moderno. Un joven dominicano de bajo perfil, que encuentra el amor de su vida en un conocido político de derecha de Dinamarca, que acaba casándose con él -pues por allá el matrimonio entre personas del mismo sexo es de lo más normal- y tiene una vida de ensueño, pero varias mentiras provocan que el sueño del muchacho se convierta en una pesadilla, porque se vendió como sobrino del expresidente Danilo Medina y de raíces judías, pero todo era mentira.

Como en los cuentos de hadas, la mentira nunca tiene un final feliz y Josué Medina Vásquez ha visto su vida dar un vuelco, cuando en Dinamarca descubrieron su verdad y ello le costó la separación del importante político de derechas Søren Pape Poulsen, a quien se le ha acusado de ocultar los hechos y se le ha cuestionado su carácter para ser primer ministro del país, puesto al cual aspira en las elecciones del próximo año como líder del Partido Popular Conservador.

El cuento de esta polémica pareja se dio a conocer en el periódico Ekstra Bladet, en un artículo titulado “Expuesta la mentira de la familia Pape”, el cual incluyó una entrevista en República Dominicana a Carlos Salcedo, abogado de la familia Medina Sánchez.

“El candidato a primer ministro Søren Pape Poulsen ha afirmado durante años que su cónyuge, Josué Medina, es sobrino del presidente de la República Dominicana. Pero es una historia falsa e inventada, afirma el exjefe de Estado a través de su abogado. Pape ahora cambia su explicación”, es la entradilla del reportaje, que ha causado todo un revuelo en Dinamarca, país que exige alto compromisos morales a sus políticos.

La historia de amor

Según los datos aglutinados por el periódico y la historia pública dada a conocer por Søren Pape Poulsen, la pareja está junta desde el 2013 y se casaron en el 2021. No está del todo claro cómo se conocieron, pero Josué Medina Vásquez fue pasante en el ayuntamiento de la ciudad danesa de Viborg, de la cual Søren Pape Poulsen era alcalde en el 2013.

Josué nació en el 1985 en Venezuela y se naturalizó dominicano por su padres ser de República Dominicana. Es descrito como un "empresario" con una cadena de tiendas aquí. Søren Pape Poulsen, por su parte, nació el 31 de diciembre de 1971 y fue elegido como líder de su partido en 2014.

En ese entonces, el periódico Folkeblad de Viborg Stift escribió un artículo sobre Josué Medina Vásquez y sostuvo que “Josué Medina no es un señor cualquiera, es sobrino del presidente Danilo Medina, y ahora estaba en proceso de 'capacitarse en política práctica', ya que su tío tenía 'grandes planes' para él”.

Durante su estancia con Søren Pape en la Alcaldía de Viborg, el joven dominicano tuvo que estudiar la democracia local danesa, el gobierno municipal y la participación ciudadana.

Pero Medina Vásquez saltó a la fama en Dinamarca en el 2014, cuando Søren Pape Poulsen hizo pública su homosexualidad y lo presentó como su novio en el consejo nacional de los conservadores.

Allí se esgrimió la primera mentira, que el joven, nacido en Venezuela, pero de padres dominicanos, era sobrino del entonces presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez.

“Josué estudió estudios internacionales en Nueva York y su tío es presidente de República Dominicana. Así que tiene la política cerca de él. Así que hablamos mucho de ese tema. Es fantástico”, dijo Søren Pape Poulsen.

A ese cuento, se añadió que Josué Medina Vásquez tenía raíces judías, cosa que no es cierta, pues el joven dominicano viene de una familia adventista que fundó una iglesia de esa denominación en Los Alcarrizos. El político aseguró que su pareja iba a la sinagoga todos los sábados y que le consultaba sobre temas de religión.

Søren Pape Poulsen defendió vehemente la versión de su enamorado e incluso lo salvó de un tremendo problema cuando, borracho, armó un pleito mayor en un bar para personas gays y lo atraparon manejando ebrio.

Viajes a República Dominicana e incidente diplomático

La pareja incluso hizo dos viajes a República Dominicana, en el 2018 y el 2021.

En el primer viaje incluso se reunieron con el presidente Danilo Medina y allí pudieron dejar clara la supuesta relación, pero no se sabe si ese tema se tocó.

El periódico asegura que Søren Pape Poulsen, entonces ministro de Justicia, se reunió también con varios ministros de ese gobierno, como el de Asuntos Sociales, Mai Mercado; el de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, y el procurador Jean Alain Rodríguez.

El viaje se hizo sin el reconocimiento oficial de la diplomacia danesa, lo que causó un tenso incidente diplomático, pues Søren Pape Poulsen hizo entender a los representantes dominicanos que existía un alto interés de cooperación por parte de Dinamarca.

Dinamarca no tiene representación diplomática directa en en Santo Domingo y responde a la Embajada en México. El entonces embajador Sven Holmbom envió una notificación oficial señalando que Søren Pape Poulsen y otros dos ministros “han tenido una reunión con el canciller dominicano Vargas y una visita de cortesía al presidente Medina. En ningún momento la embajada ha sido contactada por los tres ministerios respectivos sobre el viaje de los ministros a la República Dominicana”.

“Mi media naranja es de República Dominicana, por lo que fue una gran alegría para mí conocer aún mejor el país en un viaje de vacaciones, donde tuvimos la oportunidad de visitar a personas que podían hablar del país. No es una visita oficial, y eso lo sabían… Por supuesto, el estado danés no ha pagado ni un centavo, ya que se trataba de un viaje privado”, explicó Søren Pape Poulsen.

El periódico visitó República Dominicana para indagar sobre el viaje. Aquí encontraron que Josué Medina Vásquez fue presentado como intérprete en las reuniones con los altos políticos.

Juntos visitaron a Alfredo Pacheco. En el viaje, la pareja también visitó el Senado, donde Søren Pape Poulsen fue presentado como posible primer ministro en Dinamarca y líder de la oposición en Dinamarca.

El destape

La sospecha de que algo no estaba bien rondaba la mente de varios sectores de la sociedad danesa y toda la verdad salió a flote con la investigación del periódico Ekstra Bladet, que se publicó hace unas semanas y lleva rodando sin parar, para ser la comidilla en tierras danesas.

Los periodistas daneses contactaron al abogado de la familia de Danilo Medina, Carlos Salcedo, quien aseguró al periódico que el marido del potencial primer ministro no tenía nada que ver con la familia del expresidente. Explicó que los datos dados por Josué Medina Vásquez no son ciertos.

Encontraron, igualmente, que el joven dominicano no es judío y que su familia e incluso él, tiene una alta formación adventista, lo que echó por tierra el argumento dado por Søren Pape Poulsen en público.

La información causó un terremoto político en Dinamarca, sobre todo, porque Søren Pape Poulsen intentó defender a su pareja y desestimar los reportes.

“Ahora Ekstra Bladet está dando mucha importancia al hecho de que el presidente no es el tío biológico de Josué. Pero Ekstra Bladet simplemente se olvida de decir que es completamente normal en la República Dominicana llamar a los miembros de su familia más abajo en el árbol genealógico, tíos y tías… Mi esposo, Josué, está relacionado con el expresidente de la República Dominicana y han tenido una relación de tío y sobrino durante la infancia de Josué”, expresó el político danés.

Esa versión no pudo sostenerse y días después el aspirante a primer ministro por el Partido Popular Conservador responsabilizó a su pareja de que, como político de alto nivel, haya incurrido en decir varias falsedades.

El candidato conservador admitió en Facebook que “mi esposo ha dicho cosas que están mal, mientras que otras cosas se basan en malentendidos. Esta es información que he transmitido mal, pero fue de buena fe”, por lo que culpó a su pareja de nueve años por haber dicho mentiras que él repitió.

En la publicación de Facebook, Søren Pape Poulsen no explica cómo no se dio cuenta que su marido no era judío y que no ha ido a la sinagoga desde que era niño.

Ante el escándalo, que pone en jaque la carrera de Søren Pape Poulsen, el partido conservador envió a su jefe de prensa Filip Lauritzen a República Dominicana a investigar la vida de Josué Medina Vásquez. Incluso visitaron su liceo, donde supuestamente el director José Luis Sosa lo recibió, en un encuentro en que el funcionario estuvo acompañado por el propio Medina Vásquez, según el director de la institución, José Luis Sosa.

Los reporteros del Ekstra Bladet intentan que los conservadores informen sobre el resultado del viaje de su jefe de prensa, pero no han recibido información, aunque sí se les confirmó la visita a República Dominicana.

Søren Pape Poulsen anuncia el divorcio

El escándalo ha subido de tono y Søren Pape Poulsen anunció ayer que se divorciará de Josué Medina Vázquez, en un mensaje en su cuenta de Facebook.

“Algunos días son más difíciles que otros. Hoy es uno de ellos. Josue y yo nos separamos”, escribió Søren Pape Poulsen.

“Se ha escrito mucho sobre mi vida privada durante un período de tiempo. No quiero profundizar en esto, simplemente digo que ambos estamos de acuerdo en que nuestro matrimonio ha terminado y nos deseamos lo mejor en el viaje de la vida”, agregó el político, quien enfatizó que no tiene más comentarios sobre la situación.

Josué Medina Vázquez no ha sido entrevistado y se desconoce la versión de sus hechos. El periódico asegura que ha buscado entrevistarlo, sin éxito.

En un editorial, el periódico Ekstra Bladet sostiene que publicó la historia porque “se trata de justicia, honestidad y sinceridad. El líder del Partido Popular Conservador acaba de anunciar que está listo para asumir la Oficina del Primer Ministro. ¿Pretende llegar con un engaño en su equipaje? ¿Los daneses quieren un primer ministro que tenga algo que ocultar? ¿O se trata en realidad de que el propio Søren Pape Poulsen también ha sido tomado por tonto por su esposo? Si esta es la explicación del candidato conservador a primer ministro, no es descabellado ni inoportuno cuestionar el juicio de Pape”.

“¿Quieren los daneses un primer ministro que se haya dejado engañar? Qué ha hecho que Josué Medina Vásquez viaje con la mentira, no lo sabemos. Solo sabemos que ha estado listo para mudarse a la Oficina del Primer Ministro con un político que habla repetidamente de atención oportuna, orden y credibilidad. Y, en ese caso, Dinamarca obtendrá una representación (los cónyuges de los primeros ministros también ayudan a representar a la nación) con un currículum falso”, agregó la publicación.

“No es cosa pequeña ni insignificante mentir al entorno cuando se está en relación directa con el máximo cargo del país… Por lo tanto, tampoco es un asunto privado”, indicó.

Todavía no está claro el impacto político que tendrá Josué Medina Vásquez en las aspiraciones de Søren Pape Poulsen, como tampoco se sabe qué tiene que decir el joven dominicano, lo que sí es evidente es que un criollo ha protagonizado un escándalo de esos de telenovela y sin un final feliz.