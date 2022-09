El rey Carlos III es un 'jefe exigente', según libro

Personas cercanas al rey Carlos III habrían asegurado que el monarca tiene un temperamento y ética de trabajo feroces, en el libro “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”, de Valentine Low.

Según publicó The Times, un exmiembro de su hogar habría dicho que rara vez dirige su ira hacia las personas.

Otros ex miembros de su personal habrían dicho que el rey nunca está satisfecho consigo mismo y las personas a su alrededor han tenido que trabajar duro para mantenerse al día.

"Estaba lleno de ideas, siempre le pedía a la gente que fuera e hiciera cosas. La carga de trabajo como secretario privado sería inmensa. Tenía opiniones firmes. También tenía un temperamento adecuado, lo cual era bastante divertido", dice el libro.

De acuerdo con la publicación de The Times, el libro afirma que el rey es muy exigente consigo mismo y espera lo mismo de su personal.

"En cualquier momento, puede querer llamarte por algo. Trabajando en sus cajas, en sus ideas, en sus papeles. El ritmo es bastante intenso", habría dicho una fuente Valentine Low.