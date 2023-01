Opositor de Putin denuncia precio de entrada para Davos

Bill Browder, un prominente detractor del presidente ruso Vladimir Putin, criticó al Foro Económico Mundial de Davos en redes sociales el miércoles por aumentar el precio de la entrada al cónclave al que ha asistido los últimos 27 años.

Browder declaró a The Associated Press que es un despilfarro cobrar un cuarto de millón de dólares por entrada, y que le parecía que los organizadores del foro en Suiza no lo querían allí.

El exgerente del Hermitage Fund, un fondo de inversiones ruso de gran tamaño, asegura que ha dejado a un lado sus actividades comerciales y que dedica su tiempo a conseguir justicia para su exabogado Sergei Magnitsky, quien fue torturado y asesinado estando detenido por la policía rusa en 2009, y otras víctimas de violaciones de derechos humanos.

El lunes, Browder anunció en Twitter que no asistiría este año a Davos porque los organizadores “aumentaron el precio de la entrada a $250k para mí (3 veces lo que era antes)”.

Dijo que igual viajó a la ciudad alpina para impulsar su argumento de que unos 350,000 millones de dólares en fondos rusos congelados en el exterior _mayormente en países occidentales— deben ser usados para ayudar a Ucrania a defenderse de las fuerzas rusas.