Una mujer gana 50 mil dólares al mes vendiendo su saliva en botellas

Latiesha Jones, una joven de 22 años oriunda del Reino Unido reveló que abandonó la universidad y dejó el trabajo para dedicarse a vender su saliva en botellas. Actualmente, las personas le pagan entre 300 y 1500 libras por el producto.

"Todo comenzó como una casualidad, y ahora lo he estado haciendo durante cuatro años. Comenzó cuando me mudé a Manchester para estudiar en la universidad y estaba trabajando", aseguró Jones en diálogo con el medio británico Mirror.

La chica comentó que, al principio, vendió contenido en OnlyFans, la plataforma para adultos, pero se asombró tras reiterados pedidos extraños que recibió. "Cuando me pidieron una botella de mi saliva por primera vez, pensé que era una broma al principio y que no podía ser serio hasta que me di cuenta de que lo era", afirmó.

Ella detalló que en ese momento pidió 300 libras porque ese era el monto más alto que se le ocurrió. Cuando la persona le solicitó los datos bancarios y le transfirió el dinero, Latiesha no lo podía creer. "Es mucho más fácil que OnlyFans y tomar fotos, eso es seguro", comentó.

La británica destacó que evalúa el precio de su saliva en base al dinero que tiene la persona que lo va a pagar. "Lo mido por cada cliente, sí sé que pagarán mucho, cobraré más. Negocio hasta cierto punto, pero no vendo por menos de 200 libras", aseguró. Generalmente vende alrededor de tres botellas por día.

Cómo comenzó a vender su saliva en botella

Latiesha antes estudiaba ciencias biomédicas y su sueño era ser médica. Al mismo tiempo trabajaba en una cadena de supermercados, pero su sueldo no le alcanzaba para cubrir todos sus gastos.

Fue ahí que decidió involucrarse en OnlyFans y después emprendió el nuevo negocio, a pesar de que el dinero que recibía no era suficiente para vivir. Sin embargo, al pasar las semanas la demanda iba aumentando cada vez más por lo que tomó la decisión de abandonar su carrera y renunciar al trabajo ya que no podía hacer todo a la vez.

Además, dijo que con la plata que recibía pudo saldar sus deudas. "Estaba ganando más dinero que nunca", afirmó. "Nunca pensé que esta sería mi carrera, pero estoy feliz de que lo sea. Me encanta", agregó.

Sin embargo, Jones también contó que no solo eso le resultó extraño, sino que algunas personas le pedían cosas absolutamente insólitas como: sábanas después de haber dormido con ellas durante una semana y ropa de gimnasia sudada.

Por último, la muchacha reveló que tiene un gran apoyo por parte de su novio y su hermana. "Todos los que me rodean me apoyan mucho. Todos se ríen de eso", concluyó.