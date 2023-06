Alemania reconoce que Rusia es el mayor reto para la paz en Europa

En entrevista con RFI, el profesor Günter Maihold del Instituto Alemán de Relaciones Internacionales y de Defensa (SWP) en Berlín estima que Alemania va a dar un cambio muy fuerte en su presupuesto militar debido a dos nuevas realidades geopolíticas importantes: la persistente amenaza rusa y el intento chino de imponer un sistema de dominación en muchas partes del mundo.

El profesor Günter Maihold estima que el documento de 80 páginas publicado hace unos días por el gobierno alemán no puede considerarse una auténtica "Estrategia de Seguridad Nacional", sino más bien "la recopilación de las diferentes dimensiones que deben tenerse en cuenta para el concepto de seguridad integral, en particular, los retos a nivel interno y externo, así como en los niveles social, económico y político".

Maihold sostiene que el documento "refleja de alguna manera las nuevas realidades geopolíticas", en particular, que "Rusia en los años venideros seguirá siendo el mayor reto para mantener y preservar la paz en Europa".

En cuanto a China, ese país "no es solamente un competidor económico, sino que intenta imponer un sistema de dominación en muchas partes del mundo. Por eso, Alemania tendrá que revisar las estrategias que había empleado hasta hace muy poco con Pekín, en las cuales predominaba la idea de que ese país era considerado como un socio", apunta Maihold.

La advertencia del ministro de Finanzas

El documento del gobierno alemán menciona numerosos aspectos, entre otros, la ciberguerra y cómo prepararse para los daños provocados por catástrofes. En ese sentido, Maihold insiste en que se trata de una "visión integral". Lo que queda por ver, para él, es si "será posible implementar todas las ideas que están contenidas en sus páginas", advierte el investigador del SWP. A continuación, subraya que "el ministro alemán de Economía ya dijo que todos esos gastos en material militar tienen que hacerse con los presupuestos actuales, ya que no habrá dinero adicional".

Para Alemania, este cambio hacia un creciente rearme constituye un desafío. El especialista alemán recuerda, en efecto, que en su país "siempre ha habido un interés por no tener que recurrir a las armas y mantener, en cambio, una capacidad para la creación de la paz desde una lógica de actuar como poder civil".

Pero esto es lo que ha ido cambiando a la luz de las nuevas realidades geopolíticas. "No solo en Alemania, sino en el conjunto de los países de la OTAN, los gastos en materia de artillería, de armamento militar, de la expansión de movilidad de personal militar van a estar aumentando. Esto va a implicar lógicamente un cambio muy fuerte en los presupuestos públicos, los cuales se van a destinar en los próximos años a realizar contratos de nuevos materiales militares".

Sobre el posible final del enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, en ese documento revelado la semana pasada "no hay ningún énfasis". El discurso gubernamental alemán, precisa Maihold, sigue siendo que "Alemania no será el país que defina cuándo, en qué condiciones y con qué resultados se abrirá una negociación, sino que esto dependerá esencialmente de la voluntad y las preferencias que Ucrania articule en su debido momento. Alemania mantiene un discurso muy cauteloso al respecto para no afectar los intereses de Ucrania", afirma.