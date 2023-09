¿Puede Europa frenar su declive?

En su discurso sobre el estado de la Unión pronunciado el 13 de septiembre ante el Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se centró en la economía. Con una serie de iniciativas para recuperar la ventaja sobre sus competidores, como una investigación sobre las subvenciones chinas a los vehículos eléctricos. ¿Bastará este nuevo impulso para frenar el declive de Europa?

El despertar tarda en llegar. Tuvieron que llegar la Covid-19, la desglobalización y la guerra rusa en Ucrania para que los Veintisiete se dieran cuenta de que se estaban quedando rezagados frente a las dos grandes potencias, China y Estados Unidos. La crisis de la Covid reveló a los Veintisiete las debilidades de su sistema sanitario, que consideraban de calidad superior. Y la guerra de Ucrania puso de relieve su dependencia energética. Desde entonces, la Comisión se ha puesto manos a la obra. Para apoyar la recuperación, la industria y la transición energética.

Ahora está acelerando, con una investigación sobre las subvenciones chinas y un informe encargado al muy respetado Mario Draghi, ex gobernador del Banco Central Europeo, sobre las formas de impulsar la competitividad perdida por Europa. Esto cuando la inflación y la subida del precio del dinero están erosionando el poder adquisitivo de los europeos, y este debilitamiento está siendo muy sentido por una proporción cada vez mayor de la población.

La brecha entre EE.UU. y Europa ha aumentado desde la crisis de 2008

Desde la crisis financiera, Europa se ha empobrecido mientras que Estados Unidos se ha enriquecido. El Financial Times en junio, seguido por el Wall Street Journal en julio, hicieron la crónica de este declive. Las cifras son implacables. En 2008, la zona euro y Estados Unidos estaban prácticamente a la par en términos de Producto Interior Bruto y consumo de los hogares. Quince años después, el PIB de Estados Unidos es casi el doble que el de los 20 miembros de la unión monetaria, señala el diario estadounidense.

Los salarios estadounidenses han crecido un 9 % desde 2019, año en que apareció la Covid y ahogó la actividad en todo el mundo. Durante este periodo, los salarios europeos han caído, incluso en la mayor economía de la UE, Alemania, donde han bajado un 3 %. En este periodo, el consumo de los hogares estadounidenses se disparó, mientras que el de los europeos cayó ligeramente.

El PIB de China es muy superior al de la eurozona

En términos per cápita, el PIB de China es mucho más bajo, de 12,000 dólares per cápita en 2022, comparable al de Rusia, y aún tres veces inferior al de Europa. Pero su poder económico es incomparable. En el sector tecnológico, Pekín rivaliza con los GAFA estadounidenses con sus propios campeones, Alibaba, TikTok y Huawei. Mientras que en Europa no ha surgido ningún peso pesado.

En el sector de los vehículos eléctricos, que amenaza actualmente a la industria automovilística europea, China está en vías de repetir el éxito que logró en el sector solar, con un sector en orden de batalla, un suministro seguro de litio, una industria de baterías tan avanzada que está en condiciones de abrir fábricas en el Viejo Continente, y fabricantes capaces de ofrecer modelos baratos en todo el mundo

¿Por qué los europeos se han quedado tan atrás respecto al resto del mundo?

Según nuestros colegas estadounidenses, su modo de vida, con su énfasis en la seguridad laboral, la redistribución y el tiempo libre -un modo de vida que es la envidia del mundo- es el talón de Aquiles de la economía europea.

Esta opción social, asumida por los gobiernos, se financia a menudo con deuda pública. Su coste se dispara a medida que suben los tipos de interés. Es también esta nueva situación presupuestaria la que hace despertar a los europeos. Pero no está claro que quieran cambiar su modelo social.