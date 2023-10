Las minas antipersonales ponen en peligro los pueblos ucranianos liberados

El pueblo de Kamianka, en la región de Kharkiv, casi en la línea del frente, fue liberado hace un año de la ocupación rusa. Desde entonces, los trabajos de desminado han progresado lentamente. RFI habló con el puñado de habitantes que optaron por volver a vivir allí.

Los restos de un misil de munición de racimo yacen en medio de un huerto, junto a calabazas y coles enormes. Iryna Oleinik sostiene con orgullo la herramienta que su marido y su hijo fabricaron para limpiar ellos mismos su propiedad, cansados de esperar a los desminadores. "Hicieron esta pala con un palo de cuatro metros de largo. Había una mina cada metro. Despejaron el huerto y ahora mira qué coles tan magníficas tenemos", comenta. Teníamos que hacer algo, de lo contrario no hubiéramos podido quedarnos aquí. Había minas por todas partes. Mi marido y mi hijo lo hicieron solos, por su cuenta y poniendo su vida en riesgo".

La familia descubrió 28 artefactos explosivos. Pero mientras Serguei hacía podaba su jardín delante de su puerta, otra mina más le explotó en la cara. Ha quedado ciego de un ojo y está a la espera de una tercera operación. "Todo el pueblo está lleno de artefactos explosivos sin detonar. Lo último que quieres hacer es salirte de la carretera", advierte. Podría haber una mina debajo de cada desecho”, explica a RFI.

Mykola, treintañero, desconfía de las minas, que pueden estar en cualquier parte, pero una mina antipersonal le estalló por sorpresa. Fue herido en la pierna. "Fui a ver a mi tía Lena. Le pregunté: ¿tienes minas? Me dijo que no", recuerda. Entonces rocé una rama y algo explotó en el costado. Si la hubiera pisado, me faltaría un pie. Siete habitantes del pueblo ya han pisado minas y han perdido una pierna”, cuenta.

Aún quedan miles de minas y artefactos explosivos sin detonar en las zonas donde han tenido lugar los combates. Las autoridades ucranianas estiman que existen unos 250.000 kilómetros cuadrados minados en Ucrania.