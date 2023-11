El comandante en jefe del ejército ucraniano teme que la contraofensiva de Kiev se estanque

En Ucrania, mientras Rusia prosigue sus ataques regulares con drones y misiles en todo el país y sus ofensivas a lo largo de la línea del frente, el comandante en jefe de las fuerzas armadas se ha pronunciado por primera vez sobre la contraofensiva.

El general Zaloujny aún no había hablado de su evaluación de la contraofensiva ucraniana lanzada a principios de junio, pero ahora lo ha hecho, y no se ha andado con rodeos. En una entrevista concedida a la revista The Economist, el comandante en jefe del ejército ucraniano admitió que ambos ejércitos se dirigen hacia un punto muerto.

A igualdad de armas, ninguno de los dos es capaz de emprender acciones decisivas, y sin una combinación de nuevas formas de hacer la guerra, mediante innovaciones tecnológicas como el mayor uso de aviones no tripulados, el general teme que sus tropas queden empantanadas en una guerra de desgaste como la Primera Guerra Mundial.

Continúan las ofensivas

En el frente continúan las ofensivas, en el lado ucraniano cerca de Bajmut, en la región de Zaporijjia y, por primera vez, misiles de largo alcance han alcanzado Crimea, ocupada ilegalmente.

El ejército ruso, por su parte, sigue ejerciendo presión a lo largo del eje Kupyansk-Kreminna y en toda la región de Donetsk, especialmente en Avdiivka, donde los observadores internacionales han confirmado algunos avances por geolocalización, pero a costa de grandes pérdidas de material y vidas humanas.