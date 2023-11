Atman: reportaje de investigación sobre la secta multinacional de yoga tántrico

El martes 28 de noviembre de 2023, la policía francesa llevó a cabo una gran redada contra una secta internacional de yoga tántrico, la federación Atman. Decenas de sus dirigentes fueron detenidos por trata de personas, adoctrinamiento y secuestro, entre ellos, su gurú, Gregorian Bivolaru. Nuestro corresponsal en la India, Sébastien Farcis, investigó durante dos meses y habló con varias víctimas.

La música es suave y altísima. La luz del atardecer irradia la habitación, ubicada en lo alto de un hotel en Rishikesh, una ciudad santa en el norte de la India. En el centro de la sala, alrededor de medio centenar de jóvenes vestidos con ropa informal avanzan con los ojos cerrados, uno tras otro, en un pasillo formado por sus propios compañeros. Todos se dejan acariciar por las manos de los demás practicantes.

"Conecta con tus sentimientos, desconecta tu mente y siente las energías amorosas de los demás", anima la maestra Purusha Ananda, vestida con una túnica roja. Este "paseo angelical" representa el primer ejercicio de una clase de yoga tántrico, ofrecida por la escuela Mahasiddha. Una sesión introductoria para animar a estos jóvenes a seguir un curso de tres días, que comienza a la mañana siguiente: "la energía erótica es la fuente de nuestro poder interior", explica la profesora con voz suave. Te enseñaré a cómo controlar esta energía para mejorar el amor y purificar tus emociones para la trascendencia y la comunión con Dios.

Esta propuesta parece tentadora. Pero esconde una cara más oscura: la de una secta de tantrismo. La federación Atman, que empuja a cientos de mujeres jóvenes a tener relaciones sexuales desenfrenadas.

Con un objetivo final: la gratificación sexual de su maestro, Gregorian Bivolaru. Según revela RFI, este gurú rumano de 71 años fue detenido este martes 28 de noviembre en la región de París, junto con otros 40 miembros de su red. Está siendo procesado por trata de personas, secuestro, pertenencia a una banda organizada, abuso de autoridad por parte de una banda organizada por miembros de una secta y violación. Se enfrenta a una pena de hasta 30 años de prisión.

Varias víctimas revelaron a RFI, bajo condición de anonimato, su traumático viaje en esta galaxia del tantrismo.

Para Silke, todo empezó en octubre de 2019 en Rishikesh. Con este curso de introducción impartido por Mahasiddha, una de las decenas de asociaciones afiliadas a la federación Atman. Esta alemana, que entonces tenía 21 años, quedó cautivada por el discurso "no tabú" sobre la sexualidad, potenciado con una fuerte dosis de espiritualidad que mezcla dioses hindúes y ángeles cristianos.

"Vengo de una familia atea y todo esto fue emocionante e intrigante para mí", dice Silke. También era vulnerable porque acababa de salir de la universidad y buscaba un propósito en mi vida". Se unió a esta nueva familia, durante tres años en Alemania, luego en Rumania, donde fue invitada al campamento de verano más importante de la federación, organizado por MISA, asociación fundada por Gregorian Bivolaru en 1990. "Tan pronto como llegas, te toman fotos y vídeos desnuda", cuenta Silke.

"Luego te preguntan cuándo quieres conocer a Grieg", apodo que le dan a Gregorian Bivolaru en la federación. "Y es imposible decir no a todo eso, porque si lo haces, te echarán del campo".

Durante las dos semanas que dura este curso realizado en Costinesti, a orillas del Mar Negro, las lecciones son cada vez más explícitas sexualmente: las mujeres deben escuchar ardientes historias de relaciones sexuales y, al final, se ven obligadas a practicar una orgía entre ellas. "Todo esto se hace para erosionar los límites o la vergüenza al hablar y escuchar sobre sexo", dice Silke. También debería ser normal pensar en Grieg como tu amante, para prepararte y aceptar acostarte con él.

La organización MISA niega haber hecho fotos de desnudos, y sólo admite haber pedido imágenes en traje de baño, "para mostrar las transformaciones físicas y la armonía del cuerpo que espera la práctica de Hatha Yoga". Además, la organización describe la celebración de orgías como un "mito".

Este campamento de yoga de MISA sirve, en cualquier caso, según estas víctimas entrevistadas por RFI, como centro de captación de mujeres jóvenes para Gregorian Bivolaru.

Poco después de participar, Stella, una inglesa, fue llevada a París para encontrarse con este maestro del movimiento tantra, para una "iniciación sexual". Un viaje que rápidamente se convierte en trata de personas: Stella se conoce por primera vez en una gasolinera parisina. Allí, dos rumanos la metieron en una furgoneta y le pusieron unas gafas opacas y un sombrero en la cabeza, que le impiden ver hacia dónde se dirige. Luego llega a una casa grande en las afueras de París.

"Registran mi bolso y se llevan mi pasaporte, mis tarjetas de crédito y mi teléfono, que envuelven en papel de aluminio", dice Stella, con voz todavía nerviosa. "También tengo que firmar numerosos documentos que garantizan que no he sido violada ni objeto de trata". Sin embargo, durante las dos semanas que estaría retenida en París, Stella sólo tendrá derecho a salir de casa sola una vez, y sólo podrá llamar a sus seres queridos una vez, durante una conversación controlada por los rumanos, desde un teléfono que ellos mismos le prestan, y durante el cual no podrá revelar dónde está ni con quién.

Finalmente, Stella es llamada por Gregorian Bivolaru. "Cuando lo veo, inmediatamente me digo que es frágil y viejo, y que no quiero acostarme con este hombre", recuerda. Y al mismo tiempo, escucho esta voz de adoctrinamiento en mi cabeza, diciéndome que soy superficial, que tengo que verlo como el ser divino que es y que esta es una gran oportunidad para mí.

La divinización de este maestro, así como la creciente cultura del secretismo, son dos de los elementos que hacen que estos antiguos seguidores digan hoy que el movimiento Atman es una "secta".

"Durante la penetración, mantuve los ojos cerrados y me dije a mí misma que estaba meditando", dice Stella. Pero en este acto lo más importante para él es beber la orina. Entonces me hizo beber su orina y él bebió la mía. Y luego se acostó y se quedó dormido.

Silke, otra de las víctimas, también conoció a Gregorian Bivolaru en este lúgubre apartamento parisino. Pero lo que más le impactó fue ver a una menor allí. "Era una chica húngara de 16 años y vino con su madre, que había vivido en la escuela durante décadas", dice Silke. "Gregorian Bivolaru le gritó, porque la chica no quería chuparle lo suficiente. Fue entonces cuando me dije a mí mismo que esto realmente no era normal".

La federación Atman no respondió a las múltiples solicitudes de RFI sobre estas acusaciones. Tanto para Silke como para Stella, esta relación forzada con Gregorian Bivolaru les sirvió para romper con el adoctrinamiento y comenzó el largo proceso de salida de esta secta.