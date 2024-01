Carrefour deja de vender productos del grupo PepsiCo por aumento de precios

Carrefour ha decidido retirar de sus estanterías los productos fabricados por el gigante estadounidense PepsiCo, que enfrenta las consecuencias de las tensas negociaciones de precios en Francia entre los fabricantes de alimentos y los supermercados.

Desde el jueves, las estanterías de productos PepsiCo de las tiendas Carrefour de Francia llevan un aviso que dice: 'Ya no vendemos esta marca debido a un aumento de precios inaceptable'.

Papas fritas Lay's o Doritos, cereales Quaker, refrescos Pepsi o 7Up, té dulce Lipton... Los escaparates se vaciaron.

Los clientes de un supermercado en el distrito 16 de París celebraron la decisión.

"No me sorprende en absoluto", dijo Edith Carpentier a Reuters. "Creo que va a haber muchos productos que vamos a dejar fuera porque se han vuelto demasiado caros, y son cosas que podemos evitar, especialmente los refrescos, no es necesario".

Según una fuente familiarizada con el asunto entrevistada por AFP, la retirada de la marca también se aplica a las tiendas Carrefour de Bélgica, España e Italia.

En el último año, los minoristas de alimentación de varios países, entre ellos Alemania y Bélgica, han anunciado que paralizan los pedidos de las empresas de gran consumo debido a las subidas de precios, una estrategia que llega en medio de unas negociaciones de precios cada vez más tensas, con la inflación y la crisis del costo de la vida como telón de fondo.

Todo el sector de la distribución francesa saca músculo hasta el final de las negociaciones, que enfrentarán a supermercados e hipermercados con los mayores fabricantes hasta finales de enero. El objetivo es determinar las condiciones de venta (precio de compra, espacio en las estanterías, calendario promocional, etc.) de una gran parte de los productos vendidos en los supermercados.

"Las conversaciones con Carrefour duran desde hace muchos meses y seguiremos haciéndolo de buena fe para garantizar la disponibilidad de nuestros productos", declaró una portavoz de PepsiCo, sin hacer más comentarios sobre las negociaciones en curso.

Los supermercados dicen que están recibiendo sobre todo peticiones de subidas de precios, y el principal rival de PepsiCo, Coca-Cola, dijo en noviembre que pedía un aumento medio del 7%.

Es raro que un minorista se enfrente a los consumidores y clientes de esta manera", observó uno de los competidores franceses de Carrefour, que habló bajo condición de anonimato, viéndolo como "una forma de presionar al fabricante". Pero "es un juego limpio".

En la secuencia de las negociaciones tampoco faltan frases de choque y provocaciones. El representante de la cadena E.Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, por ejemplo, dice abocarse a "romperle la cara a la inflación".

El precio de la cesta de la compra ha subido en Francia una media del 20% en los dos últimos años."