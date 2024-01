Los agricultores bloquean las rutas de Francia a la espera de los anuncios del Gobierno

Todas las autopistas alrededor de París están bloqueadas. Algunas impiden completamente el tráfico, otras se han bloqueado de forma simbólica para presionar al Gobierno y también a Bruselas para que suavice las reglas para los agricultores europeos. Nuestro enviado especial Nathanaël Vittrant visitó el bloqueo de los agricultores en la autopista A4 entre Reims y la capital.

Alrededor de una gran pila de palets, los agricultores y las escasas agricultoras que ocupan la autopista A4 bromean entre sí, a veces con la policía, dando a esta ocupación la apariencia de un acto oficial. Pero este ambiente de buen humor no debe hacer olvidar su cólera.

La intervención del primer ministro, Gabriel Attal, a finales de la semana pasada no consiguió calmar el enfado.

"Han cedido sólo en uno de los puntos de los 185 que reivindicamos, así que esta semana esperamos mucho más por parte del Gobierno y de Europa", afirma Christophe Parent, representante local de la FNSEA, principal sindicato de agricultores.

Europa aparece muy a menudo en las conversaciones. Los agricultores franceses quieren aprovechar la indignación que también se expresa en Rumanía, Polonia, Alemania, España y otros países.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/30/whatsapp-image-2024-01-30-at-9.05.59-am.jpeg Chambly, al norte de París, 29 de enero de 2024, un agricultor participa en un bloqueo de carretera en su tractor. (AFP)

"Nuestro objetivo hoy en día es París, pero a lo mejor más adelante será Bruselas, evidentemente con los cinco o seis países que también están con los mismos problemas que nosotros", explica Emmanuel.

Hay un tema que preocupa mucho entre los agricultores. "No entendemos por qué tenemos que dejar de forma obligatoria el 4% de la tierra en barbecho (sin cultivar) cuando por ejemplo en Ucrania una gran parte del campo que no está cultivado y que falta mucho cereal en el mundo. Además, importamos mucho más de lo que exportamos. En un momento dado hay que decir basta", se queja Emmanuel.

"Las mismas normas europeas para todos", "Stop a las exportaciones sin normas". Las consignas estampadas en los tractores son también un recordatorio de que la respuesta al malestar de los trabajadores de la tierra no puede encontrarse sólo en París.

Los comerciantes parisinos acumulan provisiones

Los tractores y camiones intentan bloquear la circulación, sobre todo de mercancías. Los agricultores esperan bloquear el abastecimiento de varias ciudades, entre ellas la de París donde los ciudadanos compran muchos productos frescos que vienen del mercado mayorista de Rungis adonde este lunes se espera que llegue un batallón de tractores.

El restaurante libanés de Vadime, situado en la calle Montorgueil, en pleno centro de París, se abastece todos los días en Rungis. Este lunes no hubo problemas. Pero el jefe anticipa cualquier falta de entrega.

"Estamos empezando a almacenar productos porque no sabemos si luego podremos abastecernos a tiempo o si habrá escasez", explica a Stéphanie Parreaux de RFI.

Por precaución, ha hecho un pedido una vez y media más de lo habitual.

No muy lejos de allí, un cliente local acaba de hacer su compra. De momento, en la tienda no falta de nada. Y Loup Orseni no está preocupado.

"Si tenemos que prescindir de alguna fruta o verdura pues no pasa nada, lo importante es que los agricultores consigan lo que están reivindicando. Y que las condiciones de trabajo sean más fáciles para ellos, que el gobierno los escuche.

Tanto los clientes como los hosteleros creen que, si la situación se complica, será más bien al final de la semana.