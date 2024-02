Enviada de la ONU: Fondo de ayuda humanitaria para Ucrania apenas tiene 10 % de financiamiento

El fondo de ayuda humanitaria de Naciones Unidas para cubrir las necesidades en Ucrania está financiado en apenas un 10 % para 2024, informó el miércoles la coordinadora residente del país, lo que pone en riesgo la entrega de asistencia crucial a través de las líneas del frente.

Denise Brown, la máxima representante de Naciones Unidas en Ucrania, dijo que se calcula que 8.5 millones de ucranianos que viven en condiciones precarias cerca de las zonas de combate corren el riesgo de no recibir ayuda humanitaria básica, como alimentos y agua. El llamado anual de la ONU para Ucrania es de 3,100 millones de dólares.

"Si no recibimos ese dinero, no sé de dónde va a venir", dijo Brown a The Associated Press. Sin esos fondos, "no podremos mantener al alto número de colegas que tenemos aquí que están dedicados por completo al apoyo humanitario".

Mientras el futuro de la asistencia militar para Ucrania pende de un hilo, Brown buscar recordarle a la comunidad internacional y al sector privado que las necesidades humanitarias en el país también son urgentes.

La economía de Ucrania aún resiente los estragos de la invasión a gran escala que lanzó Rusia hace dos años, las familias han quedado separadas por la guerra y millones de ucranianos que residen cerca de las zonas de combate tienen poco acceso a alimentos y son incapaces de cubrir sus necesidades básicas.

"Hay mucho por apoyar", subrayó.

La entrega de asistencia humanitaria de la ONU a zonas como el frente de batalla, en donde la electricidad y el agua corriente escasean, a menudo consiste en suministros básicos, dijo Brown. Los equipos de Naciones Unidas, junto con organizaciones aliadas, realizan entregas a lo largo de zonas asediadas como Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Járkiv.

En 2023 se entregó ayuda a 11 millones de personas.

Las necesidades incluyen agua y kits sanitarios, los cuales constan de pasta dental, papel higiénico y toallas sanitarias. "Muy a menudo se trata de cosas como pañales para adultos, por los ancianos de esas comunidades que no tienen la manera de desplazarse", dijo Brown. "Es algo básico, pero crucial".

La intensificación de los combates obstaculiza el acceso de la ONU o limita los tiempos de entrega. Zonas ubicadas en el frente de batalla, como Chasiv Yar, en la región de Donetsk, fueron inaccesibles durante varios meses.

"Así que siempre tenemos la esperanza de que los últimos suministros que entregamos sean suficientes", añadió.