Europa: redes criminales locales que prefieren dedicarse a un solo negocio

Concepción Anguita, investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), nos explicó las nuevas tendencias de las redes criminales más peligrosas que operan en Europa con base en el último informe de Europol. Esta profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid subraya que las bandas delincuenciales han dejado de ser internacionales y ya no se dedican a varios negocios a la vez.

RFI. En su último informe, Europol estimó en 821 las redes criminales "más peligrosas" en Europa. ¿Es una cifra novedosa o hay otros aspectos que usted resaltaría del estudio?

Es el número que se viene repitiendo desde hace algunos años. En cambio, hay dos tendencias que marcan un giro en lo que sabíamos de las redes criminales. Pero antes, quisiera subrayar que Europol divide su estudio en cuatro dimensiones: A, B, C y D. La "A" es agilidad. La "B" es la movilidad de las redes. La "C" es el control y la "D" se refiere a las bandas más disruptivas. En dos de estos puntos yo he detectado un cambio de tendencia. El primero de ellos concierne el punto B, el enfoque geográfico.

RFI. ¿En qué punto concretamente?

Las redes criminales actuales no extienden su actividad de una forma geográfica. En la actualidad se encuentran realizando las actividades delictivas principalmente en el mismo lugar en el que se han conformado esas redes o en los lugares donde los líderes de esas redes están realmente asentados. Esto es un cambio.

RFI. Porque es cierto que teníamos la idea de que las redes criminales eran muy internacionales...

Sí, hasta hace poco la tendencia había sido redes absolutamente internacionales que se movían mucho y extendían sus negocios. No importaba si el líder estaba en una localidad concreta porque el negocio se extendía a lo largo de mundo. Ahora, en cambio, parece que están enfocados en el lugar o en la región en la cual se encuentran mayoritariamente asentadas. Ahí donde están asentadas las personas que forman parte de la red, son ellas las que ejecutan su propio negocio, las que ejecutan el comercio utilizando las redes y las estructuras comerciales disponibles.

Yo diría que este es el primer cambio que yo he detectado en estas tendencias de crimen organizado con base en el informe de Europol.

RFI. ¿Y cuál sería el segundo?

El informe señala que cada vez menos las redes criminales son policriminales. Personalmente esto me llama la atención porque desde el año 2000, cuando comenzamos a tener conciencia de que existen redes criminales, lo que constatábamos era que las redes trataban de rentabilizar su negocio, ya fuera el de drogas o tráfico de migrantes, el que fuera, con otros negocios. Por eso habíamos venido estudiando a estas redes criminales como redes policriminales. Pues bien, el informe de Europol afirma que estas redes criminales lo son cada vez menos. Prácticamente el 82% de ellas se asienta en un territorio, desde ahí desarrollan su actividad ilícita y lo hacen ocupándose de un negocio, por ejemplo, el de las drogas o el de los migrantes, pero no se dedican a varios negocios a la vez.

RFI. En el informe también se mencionan a los clubes nocturnos como lugares que suelen estar relacionados con el tráfico de drogas, la extorsión y el tráfico de seres humanos y armas. ¿Es algo que ustedes los estudiosos del crimen organizado han constatado también en España?

Veamos el caso de la prostitución. En España la justicia no persigue a la prostituta sino al proxeneta y al cliente. Pero para eludir la ley, se han creado una serie de clubes nocturnos y hoteles de lujo donde el cliente no paga por el servicio del sexo, sino por la consumición. Por ejemplo, el cliente paga por la habitación y una serie de servicios anexos al sexo, pero que no son el sexo propiamente dicho. De esta manera se hace un requiebro a la ley. Y es a través de estos clubes, efectivamente, que se puede estar blanqueando capital. En esos clubes, además, se están explotando a las mujeres sexualmente. Muchas de ellas han sido captadas ilegalmente o son retenidas ilegalmente. Los clubes nocturnos también son espacios para poner en contacto otras redes. Ahora bien, esto no es novedoso. Se conoce desde hace algún tiempo. Pero sí que es verdad que en esos clubes se hacen negocios ilegales, no solamente ligados al sexo, sino también de otro tipo, los cuales están relacionados también con el crimen organizado.