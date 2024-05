Francia endurece las normas del seguro de desempleo en plena carrera electoral

El nuevo endurecimiento de las normas en materia de seguro de desempleo ha sido rechazado por una amplia gama de opositores: sindicatos, izquierda y extrema derecha denuncian tanto la forma como los objetivos de la reforma presentada por el primer ministro Gabriel Attal, que adopta una postura responsable ante las elecciones europeas.

La duración de la prestación se verá reducida a 15 meses, se requerirá haber trabajado durante ocho de los últimos 20 meses para percibir la prestación en lugar de los seis actuales en 24 meses, y se incluirá una "prima de empleo senior". Los términos del endurecimiento de las normas para acceder al seguro de desempleo desvelados el domingo por el primer ministro francés, Gabriel Attal, en una entrevista a La Tribune han encendido las alarmas.

Para los sindicatos, "el peor endurecimiento de las condiciones"

"Es una reforma populista", dijo François Hommeril, secretario general de la Confederación Francesa de Ejecutivos y de la Confederación General de Ejecutivos, acusando al Gobierno de mentir para "robar" a los empleados estigmatizando a los desempleados.

"Es el peor endurecimiento de las condiciones de las prestaciones que se ha implementado en Francia", dijo por su parte Michel Beaugas, de la confederación sindical Fuerza Obrera (FO). "Esto reducirá el número de solicitantes de empleo que reciben prestaciones por desempleo en más de un 15 por ciento, lo que significa que los solicitantes de empleo que ya se encuentran en una situación precaria quedarán en la pobreza", añadió. La FO ha prometido impugnar las futuras normas ante el Consejo de Estado.

En La Tribune Dimanche, Attal sostiene que esta tercera reforma del seguro de desempleo desde 2017 es la condición sine qua non "para avanzar hacia el pleno empleo". Pero según Olivier Guivarch, negociador del sindicato CFDT, "no se trata de una política para incitar a la gente a volver al trabajo, sino de una política presupuestaria". Al igual que los demás sindicatos, la CFDT critica el ahorro de 3.600 millones de euros previsto con esta reforma, y considera incluso que este ahorro está probablemente subestimado.

Izquierda y extrema derecha en contra

Attal "quiere sacar dinero de las cotizaciones para agravar los problemas de déficit del Estado", criticó Manuel Bompard, coordinador nacional de la izquierdista LFI (La Francia Insumisa). "Nos dicen hoy que se trata de una medida incitativa para impulsar el empleo, cuando la misma medida se presentó como una nueva fuente de ahorro absolutamente milagrosa hace unas semanas", declaró a LCI el cabeza de lista del PS-Place publique, Raphaël Glucksmann.

Jean-Philippe Tanguy, diputado de Agrupación Nacional (RN, extrema derecha), dijo que "el Sr. Attal intenta una vez más obtener apoyo electoral a costa de los más vulnerables. (...) Este Gobierno sigue sin querer atacar a los defraudadores y quiere castigar a todo el mundo".

"Es una reforma que exige la realidad", dijo en cambio el líder del centrista MoDem, François Bayrou. "Es una reforma difícil, lo acepto", dijo Gabriel Attal el domingo durante una visita a Etréchy, una pequeña ciudad francesa cerca de París, como parte de la campaña electoral europea. El primer ministro apuesta por la transparencia al dar a conocer sus propuestas antes de las elecciones al Parlamento Europeo dentro de dos semanas.

"No esperar a las elecciones para anunciar las cosas significa ser claros y transparentes (...) Puedo ver que del otro lado hay un eje, por un lado Jean-Luc Mélenchon (líder de la izquierda radical), por el otro Marine Le Pen y Jordan Bardella (ambos de extrema derecha), que no quieren tocar nada, que no quieren mover nada", criticó el primer ministro francés.