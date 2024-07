Francia: Investigan a Marine Le Pen por sospecha de financiamiento ilícito de campaña

Las autoridades francesas abrieron una investigación preliminar a la líder ultraderechista Marine Le Pen por sospecha de financiamiento ilícito durante su campaña para las elecciones presidenciales de 2022.

La fiscalía parisina dijo a The Associated Press que la investigación, iniciada el 2 de julio, abarca sospechas de aceptar un préstamo financiero, malversación de propiedades, fraude y falsificación. No dio detalles.

Le Pen no ha comentado al respecto.

La investigación fue abierta tras un reporte de 2023 de la Comisión Nacional sobre Cuentas de Campaña y Financiamiento Político, la agencia a cargo de monitorear los gastos de las campañas electorales. En las elecciones francesas, los candidatos tienen prohibido gastar más de cierta cantidad.

Según la prensa local, Le Pen no es la única candidata de la campaña de 2022 que es investigada.

Su partido ultraderechista, la Agrupación Nacional, fue acusado de exagerar gastos de los candidatos en las elecciones legislativas de 2012. La Corte de Casación rechazó la apelación del partido, que fue multado.