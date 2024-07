DJ francesa denuncia ciberacoso tras una escena polémica en la apertura de París 2024

La DJ Barbara Butch, protagonista de una controvertida escena con drag queens en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, presentó una denuncia por ciberacoso, amenazas de muerte e injurias públicas.

"Toda mi vida me he negado a ser una víctima: no me callaré". La DJ francesa Barbara Butch anunció que presentaba una denuncia el lunes 29 de julio, tras haber sido objeto de "una campaña de ciberacoso y difamación" de una violencia "sin precedentes", según un comunicado de su abogada Audrey Msellati compartido en la red social por la DJ. Fue "amenazada de muerte, tortura y violación", blanco de "numerosas injurias de carácter antisemita, homófobo, sexista y gordófobo".

La polémica "Festividad"

Butch actuó el pasado viernes, en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en una escena titulada "Festividad" que comienza con la imagen de un grupo alrededor de una mesa, incluidas numerosas drag queens, y que algunos sectores entendieron como una burla a la última cena de Jesús con los apóstoles, inspirada en "La Última Cena" de Leonardo Da Vinci.

La secuencia fue criticada por responsables políticos de extrema derecha, por Donald Trump o por el obispado francés, que lamentó un "escarnio y burla del cristianismo". El director de la ceremonia de apertura, Thomas Jolly, desmintió que se hubiera inspirado en la última cena de Jesús, subrayó que la presencia de Dioniso es la prueba de ello, y aseguró que se trataba más bien de "hacer una gran fiesta pagana vinculada a los dioses del Olimpo".

Son muchos los que afirman que la inspiración de Jolly fue el cuadro "El festín de los dioses", pintado en el siglo 17 por Jan Harmensz van Bijlert y conservado en un museo de Dijon.

"No aguantan que pueda representar a Francia"

El comité de organización de los Juegos "condenó firmemente" el ciberacoso del que ha sido víctima "el equipo artístico" de la ceremonia. "Estamos a su lado y los apoyamos", dijo su directora de comunicación, Anne Descamps.

Barbara Butch dijo en su cuenta de Instagram que en un primer momento decidió "no tomar la palabra para dejar que los haters (odiadores) se calmaran". Pero "los mensajes que recibía eran cada vez más extremos", aseguró.

Según dijo su abogada a la AFP, "quienes atacan a Barbara Butch lo hacen porque no aguantan que pueda representar a Francia, porque es una mujer, lesbiana, gorda, judía...". "Al atacarla a ella, atacan a los valores, a los derechos y a las libertades de Francia, que ella representa por su existencia en el espacio público y principalmente por el hecho de que actúa para su país en un escenario internacional", dijo Msellati.