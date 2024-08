Juegos Olímpicos 2024: la hora de las cuentas, con incertidumbres y decepciones económicas

Se suponía que iban a ser los Juegos más baratos de la historia, porque no había que construir nuevas infraestructuras deportivas en Francia. Pero, como suele ocurrir con los JJOO, la promesa no se cumplió. El presupuesto oficial de los Juegos de París ya ha pasado de 6,000 millones de euros a 9,000 millones, de los cuales 2,300 millones son fondos públicos. Y con los costes indirectos, la factura podría duplicarse y superar la de los Juegos Olímpicos de Londres. Las repercusiones económicas son aún inciertas.

Según los expertos, el presupuesto final de los Juegos Olímpicos de París podría ascender a entre 10,000 y 12,000 millones de euros, de los que entre 4,000 y 5,000 millones corresponderían a financiación pública. Después de todo, estarán los costes adicionales asociados a la seguridad, las primas y las horas extraordinarias de los funcionarios, el personal sanitario y los empleados del transporte. Y los 1,500 millones de euros para limpiar el Sena.

En términos de ingresos, se han batido récords de venta de entradas, pero habrá que esperar unos años, y la reventa de los pisos de los atletas, para evaluarlo todo.

No es seguro que las repercusiones económicas estén a la altura. El número de visitantes a museos, bares y restaurantes de las ciudades anfitrionas aumentó un 25%, y las pernoctaciones subieron un 16%, a pesar de las dificultades de acceso a la capital en julio.

Resultados iniciales muy dispares para los agentes del sector turístico

Sin embargo, los hoteleros han bajado el precio de sus habitaciones y temen que el impulso se pierda antes y después de los Juegos Paralímpicos. "Habíamos previsto cobrar entre 350 y 400 euros por habitación. En realidad, estamos viendo reservas por 120 y 150 euros. Apenas estamos consiguiendo lo mismo que el año pasado", dice Maylis Descamps, del hotel Apolonia Mouffetard, en el distrito 5 de París.

Los taxistas parisinos figuran entre los profesionales que consideran que no se han beneficiado de los Juegos Olímpicos. Han tenido menos clientes, grandes desvíos en sus rutas y la competencia del transporte público y de los vehículos de los JO 2024, por lo que les ha costado generar volumen de negocio.

"Predijimos que iba a ser muy grande para nosotros los taxis. Y al final no ha sido así, no trabajamos nada. Tenemos que hacer largas jornadas para pagar nuestras facturas. Yo rento el vehículo, así que tengo que pagar mucho alquiler, y es difícil pagar mis facturas todos los días. Así que realmente tiene un gran impacto. En cuanto al acceso al sitio, es realmente impredecible. A veces nos dejan pasar, a veces no. Y cuando dejamos clientes en el sitio, nunca podemos recargar. Llevo aquí una hora. Hay miles de personas, mucha gente en bicicleta y a pie, y un gran número de vehículos de los Juegos Olímpicos recogiendo a las delegaciones. Así que quizá eso también influya", se lamentaba uno de ellos la semana pasada, entrevistado por RFI.

En un primer informe publicado el 12 de agosto, la Oficina de Turismo matiza estas decepciones. Calcula que 11.2 millones de visitantes participaron, con o sin entrada, en actividades relacionadas con los Juegos Olímpicos en la región parisina entre el 23 de julio y el 11 de agosto. Es el mismo número de visitantes que en el mismo periodo de 2023 y está en línea con los 11.3 millones de visitantes que esperaba la organización. Según París 2024, se vendieron más de 9.5 millones de entradas y 6 millones de visitantes acudieron a los lugares de celebración.

A corto plazo, los Juegos Olímpicos de 2024 deberían aportar 0.25 puntos adicionales de crecimiento en el tercer trimestre, en un clima de gran incertidumbre, como señala el Banco de Francia. El Ministro Delegado de Turismo habla de un efecto positivo a largo plazo: 9,000 millones de euros en 15 años. A la espera de un balance definitivo, es hora de centrarse en los Juegos Paralímpicos, que comienzan el 28 de agosto. Se esperan cuatro millones de visitantes (el 90% franceses), según la Oficina de Turismo, por lo que el acontecimiento debería atraer a 15 millones de visitantes y seguir generando efectos financieros indirectos.