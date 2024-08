Lo que se sabe de la ofensiva ucraniana en Rusia

El ejército ucraniano lanzó el 6 de agosto una ofensiva sorpresa en Kursk, una región rusa fronteriza, tomando unas treinta localidades y empujando a huir a decenas de miles de civiles.

Esto es lo que se sabe de la operación ucraniana, el mayor avance de un ejército extranjero en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial, una semana después de su inicio.

El ataque ucraniano comenzó poco después del amanecer, hacia las 05H30 (02H30 GMT) del 6 de agosto, según el ejército ruso.

En un inicio, hasta 1,000 soldados ucranianos penetraron en la región de Kursk, con una treintena de blindados, de acuerdo a Moscú.

Un responsable ucraniano, bajo condición de anonimato, indicó días después que varios "miles" de militares participaban en la operación.

"La frontera no estaba protegida. Sólo tenían minas antipersona esparcidas entre los árboles al borde de la carretera", dijo a la AFP un soldado ucraniano con el seudónimo "Rujyk".

Una de las principales zonas de ataque del ejército ucraniano fue la ciudad de Sudzha. Las autoridades locales difundieron imágenes de la destrucción causada por los bombardeos.

¿Cuál es la situación en el lugar?

Según las autoridades de Kursk, los combates y bombardeos ucranianos dejaron al menos 12 civiles muertos y 121 heridos, incluyendo 10 niños, y al menos 121.000 personas fueron desplazadas.

En la vecina región de Belgórod, también limítrofe de Ucrania, se anunciaron asimismo evacuaciones, pero de menor magnitud.

Las autoridades rusas enviaron ayuda de emergencia a la zona fronteriza y se pusieron a disposición de los desplazados trenes hacia Moscú.

Una cadena de televisión local mostró en el centro de Sudzha edificios destruidos, escombros esparcidos por las calles y grandes cráteres como resultado de los disparos de artillería.

En un video difundido por los medios de comunicación rusos, se ven personas abandonando sus hogares y pidiendo ayuda al presidente Vladimir Putin. Muchas afirman que algunos miembros de sus familias no habían podido ser evacuados.

"En pocas horas, nuestra ciudad se convirtió en ruinas (...) Nuestros seres queridos se quedaron allá, no podemos llamarlos, no hay señal. Por favor, ayúdennos a recuperar nuestras tierras", declaró un hombre.

Un sacerdote afirmó que Sudzha estaba "en llamas" y que la gente se estaba refugiando en su iglesia.

¿Por qué Sudzha es importante ?

Esta pequeña ciudad de aproximadamente 5.500 habitantes alberga el último gran centro de tránsito del gas ruso enviado a Europa a través de Ucrania.

Aunque Europa ha reducido considerablemente su dependencia del gas ruso desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, Moscú ha continuado suministrando al continente a través de estas infraestructuras en el marco de un acuerdo de cinco años que firmó con Kiev a finales de 2019.

Ucrania afirmó que no renovará este acuerdo a finales de este año.

Videos del 9 de agosto muestran a soldados ucranianos armados frente a instalaciones de Gazprom cerca de Sudzha.

¿Cuál es la superficie controlada por Ucrania?

Hasta el lunes, Ucrania controlaba al menos 800 km² en la región de Kursk, según un análisis de AFP basado en datos proporcionados por el centro de reflexión estadounidense Institute for the Study of War (ISW).

El comandante del ejército ucraniano, Oleksandr Syrsky, afirmó haber conquistado cerca de 1.000 km².

Rusia reconoció el lunes que los ucranianos se habían apoderado de una zona de 40 kilómetros de ancho y 12 kilómetros de profundidad, y que 28 localidades habían caído.

Las tropas ucranianas ocupan al menos la parte occidental de Sudzha, mientras que las partes oriental y central son "zonas grises" en disputa, según afirmó el ISW el lunes.

¿Cuál fue la reacción de Rusia?

Vladimir Putin denunció una "provocación a gran escala", acusando a los soldados ucranianos de bombardear indiscriminadamente edificios civiles.

El ejército ucraniano busca "sembrar la discordia en nuestra sociedad", dijo, acusando a Kiev de "ejecutar la voluntad" de sus aliados occidentales.

¿Qué dice Ucrania de su operación?

Las autoridades ucranianas guardaron silencio durante mucho un primer tiempo sobre su ofensiva.

Tres días después de su inicio, el presidente Volodimir Zelenski dijo que Rusia debía "sentir" las consecuencias de la guerra que ella misma desató.

Posteriormente, admitió que buscaba "trasladar la guerra" a Rusia y apoderarse de las zonas desde las cuales se bombardea la región de Sumy, situada frente a la de Kursk.

Ucrania aseguró que no tenía la intención de "anexionarse" territorios en Rusia, sino de presionar a Moscú para que acepte una "paz justa".