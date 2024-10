´Hemos visto una explosión de antisemitismo en los campus universitarios británicos e irlandeses´

En el Reino Unido, los actos antisemitas se han triplicado desde el ataque terrorista de Hamás contra civiles israelíes hace exactamente un año. Estudiantes judíos hablaron con RFI sobre cómo viven en carne propia la judeofobia que los rodea.

Testimonios

Annie, de 22 años, usa un buzo negro que dice en letras blancas "Bring them home" (Tráiganlos a casa) acompañadas por otras letras rojas enormes "Now" (Ahora).

También lleva un broche amarillo, el símbolo para exigir la liberación de los 101 rehenes que Hamás mantiene, y de su cuello cuelga una estrella de David dorada.

Me cuenta que está ´más nerviosa que nada´ por el inicio de su master en Estudios Africanos en la prestigiosa Universidad de Oxford, justo el 7 de octubre, el primer aniversario de estos ataques.

"No sé cómo lo recibirán en mi clase. No sé si mis nuevos profesores van a hablar de ello o si mis nuevos compañeros van a ser antisemitas o no. Así que sí, en general estoy bastante nerviosa por ello", confiesa a RFI.

Sus miedos son fundados. Desde su primer año como estudiante de geografía en una universidad en Escocia, ha experimentado en carne propia el antisemitismo. Una de sus compañeras de residencia arrancó la Mezuzá, el símbolo judío que se cuelga en cada puerta, de su puerta.

"En mi primer día de universidad, cuando me mudé a la residencia de estudiantes mucho antes del 7 de octubre, alguien me dijo: ´Eres judía, ¿A cuántas personas has violado?´. Lo he tenido desde el primer día de universidad, pero empeoró mucho, mucho después del 7 de octubre", le cuenta a RFI.

Mientras conversamos, evadiendo las gotas diminutas de lluvia, hombres y mujeres vestidos completamente de negro, con gorras de béisbol en la cabeza y auriculares, recorren con los ojos y físicamente cada metro del casi bunker en el que se ha convertido por unas horas el corazón del Hyde Park en Londres, donde miles de judíos se reunieron para conmemorar en comunidad el primer aniversario de los "peores ataques desde el Holocausto".

Otro tipo de ataques

Annie no ha sufrido ataques físicos, pero conoce a una compañera de su misma universidad, de 18 años que estaba en un pub, también en Escocia, el 9 de octubre de 2023.

"Era su primer mes en la universidad. Alguien se le acercó y trató de quitarle la estrella de David del cuello y le dijo: ´A la mierda con los judíos, a la mierda con Israel".

La joven no denunció el hecho a la Policía por miedo. La universidad tampoco actuó.

Y es que "antisemitismo", con "liberen ya a los rehenes", es una de las expresiones que más se escucha en esta triste conmemoración en la que los judíos se sienten orgullosamente judíos.

Orian, quien acaba de empezar su carrera en farmacología en King's College en Londres, dice sentirse intimidado por la gran presencia de estudiantes pro Palestina.

Él y su amiga Nogal, a quien conoció hace 10 años en el colegio en Israel, fueron de los primeros en llegar a esta conmemoración.

"Estaba hablando por teléfono con mi hermana en hebreo y un tipo se me acercó y me preguntó, ¿qué idioma hablas?, le dije: "hebreo". Y él me responde "Oh, ¿eres judío?". Y yo le respondí: "Sí". Y él me dice: "soy palestino". Y la situación se volvió un poco intimidante. Creo que lo mejor que puedes hacer es, supongo, mantener un perfil bajo. Ahora no es el mejor momento para mostrarse visiblemente judío".

Tanto Orian como Nogal han recibido el entrenamiento para los estudiantes judíos si son víctimas de antisemitismo que incluye, encontrar un espacio seguro, a qué organizaciones llamar, cómo reportar y apoyo emocional.

Aumento de antisemitismo

Desde octubre de 2023, los casos de antisemitismo se han triplicado en el Reino Unido.

Según la asociación Community Security Trust (CST), empresas de seguridad privada para los judíos en Reino Unido, y que presta la seguridad dentro de este el evento conmemorativo y a varios kilómetros alrededor, reveló que entre el 7 de octubre de 2023 y 30 de septiembre de 2024 se dieron 5,583 casos.

Sami Berkoff (21 años) sonríe y entrega folletos de la Unión de estudiantes judíos, UJS, en inglés, de la que es la presidenta y que reúne a 9 mil miembros en el Reino Unido e Irlanda, antes de unirse a los voceros de la comunidad que, desde la tarima, honran a sus víctimas.

Cuenta que en el 2023 hubo un incremento de casos del 456%.

"Vimos a un estudiante que fue golpeado en una discoteca solo por ser visiblemente judío, porque se sabía que había interrogado a alguien en un campamento (palestino). Vimos a un estudiante a quien le arrancaron la estrella de David del cuello, Hemos visto amenazas de muerte, vandalismo en edificios, las habitaciones de los estudiantes de primer año fueron atacadas con notas y esto continúa sin parar".

El recrudecimiento del conflicto en el Medio Oriente y las acciones de Israel, impactan directamente a los estudiantes a miles de kilómetros, aunque Sami afirma que este año los directivos de las universidades están actuando con más celeridad para garantizar su seguridad y capacitándose para ello.

Le pregunto a Sami si es normal que los estudiantes judíos tengan su propia seguridad que se ve, por ejemplo, en las cenas de los viernes.

"Si", es su respuesta inmediata.

"Es importante recordar que, si bien el año pasado hubo un enorme aumento de antisemitismo, más antisemitismo del que hemos visto en años en campus, los estudiantes judíos siempre se han enfrentado al antisemitismo. No es una experiencia rara", me dice.

Como presidente de la Sociedad de Estudiantes Judíos en la Universidad de Westminster, Joshua (23 años) fue alertado por otros de sus compañeros de que una profesora estaba publicando contenido antisemita y anti Israel en su cuenta de Instagram.

Luego, "la profesora publicó una foto de una captura de pantalla de mi cuenta de Instagram que decía ´este es el presidente de la sociedad judía. Está mirando mi perfil. Puede que esté mirando el tuyo´".

"Por suerte", le dice a RFI, "tuve algo poco habitual en el Reino Unido, un buen apoyo en el campus. Mis preocupaciones se tomaron en serio y se abordaron como corresponde y quienes fueron antisemitas hacia mí sufrieron las consecuencias dentro del sistema universitario, algo que, francamente, me temo es algo bastante único en el Reino Unido".

Joshua siente que desde el 7 de octubre todo cambió en su experiencia universitaria porque "todo se ha vuelto más politizado".

"En algún momento después del 7 de octubre supe que esto sucedería. Esto me sucederá a mí, especialmente considerando que hablo públicamente contra el antisemitismo y el derecho de Israel a la legítima defensa".