"Los Estados, en lugar de conspirar contra la CPI, tienen que usarla", dice Luis Moreno Ocampo

Tras el anuncio de las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant por el conflicto en Gaza, varios países occidentales han reaccionado.

Es el caso de Francia, que pese a asegurar que cumplirá sus obligaciones internacionales, resalta que Netanyahu gozaría de inmunidad. RFI entrevistó al respecto al ex Fiscal Jefe de la CPI Luis Moreno Ocampo, quien subraya la importancia de respetar la ley.

Ordenes de detención

Israel informó este miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI) que recurrirá las órdenes de detención contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant por su actuación en la guerra de Gaza.

Por su parte, la diplomacia francesa indicó que cumplirá con sus obligaciones en virtud del Estatuto de Roma, que regula la cooperación con la Corte Penal Internacional, pero resaltó que dicho estatuto también reconoce las inmunidades de los Estados que no son parte del tratado, como Israel, por lo que para el Estado francés, Netanyahu gozaría de "inmunidad".

RFI entrevistó al respecto al ex Fiscal Jefe de la CPI Luis Moreno Ocampo, quien señala que es una reacción difícil de entender y que busca proteger al primer ministro israelí "Es una opinión que contradice un fallo claro sobre el tema establecido por la Corte Internacional de Justicia y también contradice lo que ha dicho siempre la Corte Penal internacional. Entonces, primero no tienen razón. Segundo, el argumento lo tiene que presentar Netanyahu o Israel frente a la Corte y tercero, no están entendiendo la ley. Si no quieren que Netanyahu vaya preso, lo que hay que hacer es muy simple, que en lugar de hacer decisiones políticas, utilicen la ley. La ley dice claramente que si Israel llevara adelante investigaciones penales propias, no sería procesada".

Ocampo explica que "Francia y Estados Unidos y Alemania, en su intento de proteger a Netanyahu no entienden cómo funciona la Corte Penal internacional. No entiende que si Israel hiciera una investigación penal, esa es la herramienta para detener el caso, porque -en ese caso- la Corte Penal Internacional debería declarar el caso inadmisible".

Moreno Ocampo se mostró sorprendido por el comunicado de Francia, resaltando que el Estado europeo es uno de los líderes de la CPI.

"Los Estados en lugar de tratar de conspirar contra la orden, tienen que usar la orden, lo que están perdiendo de vista es ser realista, ser pragmático, es usar la Corte Penal Internacional para -decirle- a ese señor Netanyahu que hay límites, -decirle- lo queremos cuidar pero hay límites de lo que usted puede hacer, esto no lo puede hacer", agregó.

El exfiscal además lamentó que los Estados europeos sólo quieran usar la ley para unos cuantos: "Los Estados europeos quieren la corte para -dar órdenes contra- Putin también, pero la ley es para todos, no va a ser para los enemigos solamente, la ley es para todos, si no, no es ley", agregó.

Recordemos que la CPI ordenó el 21 de noviembre arrestar a Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, donde Israel lleva a cabo una ofensiva de represalia por la letal incursión de milicianos del movimiento islamista Hamás en el sur del país, el 7 de octubre de 2023.

El tribunal, con sede en La Haya, también emitió una orden de arresto por los mismos motivos contra el jefe del brazo armado de Hamás, Mohamed Deif. El ejército israelí aseguró que había eliminado a ese dirigente, aunque Hamás nunca lo confirmó.