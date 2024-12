El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se mostró este 9 de diciembre dispuesto a considerar la propuesta de su par francés, Emmanuel Macron, de desplegar una fuerza de paz extranjera antes de la adhesión plena a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El mandatario del país invadido por Moscú condicionó ese paso a cambio de un "entendimiento claro" sobre cuándo Kiev entrará a la alianza político militar.

Ucrania podría acoger tropas de Occidente en algunas partes del país, a cambio de un plan claro sobre cuándo entrará, tanto a la OTAN, como en la Unión Europea. Así lo subrayó el presidente del país invadido por Rusia, Volodímir Zelenski, este lunes 9 de diciembre.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/09/ap24344515663204.jpg El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. (AP)

Se trata de una propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, formulada el pasado febrero. En ese momento, fue recibida con frialdad por los aliados europeos de Kiev, que mantienen sus temores de que tan paso conduzca a una escalada del conflicto. Alemania y Polonia subrayaron entonces que no enviarían tropas al territorio ucraniano.

Las nuevas declaraciones de Zelenski se produjeron durante un encuentro con el candidato a canciller en Alemania, Friedrich Merz, y representan una muestra de apertura hacia esfuerzos diplomáticos, luego de su reunión el sábado 7 de diciembre con Macron y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Aunque Zelenski retoma la propuesta del presidente francés, la condiciona a tener mayores precisiones sobre un cronograma de adhesión a la alianza transatlántica, liderada por EE. UU.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/09/ap24337705043044.jpg Soldado en el frente de batalla. (AP)

"Si hay una pausa mientras Ucrania no está en la OTAN, e incluso si tuviéramos la invitación, pero todavía no estuviéramos adentro, entonces ¿quién nos garantiza algún tipo de seguridad?", cuestionó el jefe de Estado ucraniano.

Zelenski reveló que espera comunicarse próximamente con el presidente Joe Biden, para tener más claridad sobre la perspectiva de una invitación a unirse a la alianza atlántica. "Él es el actual presidente y mucho depende de su opinión. Y no tiene sentido discutir con el presidente Trump algo que no le corresponde a él hoy, mientras aún no está en la Casa Blanca", agregó.

La posición europea en torno a la propuesta de Macron ha ido cambiando en los últimos meses. Reino Unido se ha sumado a la disposición de Francia de considerar un despliegue de fuerzas de paz, y ahora la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, señala que tampoco descarta la posibilidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/03/ciberataque-en-alemania-rusia-acusada-de-espionaje.jpeg La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock. (ARCHIVO DL)

Sin embargo, Berlín y Washington siguen negándose a aprobar la adhesión de Ucrania a la OTAN, mientras todavía se encuentre en guerra con Rusia, que controla una quinta parte del territorio del país vecino. La invasión impide la demarcación de unas fronteras claras que determinen el territorio en el que entraría en vigor un pacto de defensa mutua.

El líder de la oposición alemana Merz, principal favorito a convertirse en el próximo canciller, secundó las declaraciones de Zelenski de que "una Ucrania fuerte antes de cualquier diplomacia significa una Ucrania fuerte en el campo de batalla".

Merz, del Partido Demócrata Cristiano, reiteró su disposición a autorizar el uso de los misiles de largo alcance Taurus de fabricación germana que el actual canciller, Olaf Scholz, se ha negado a poner a la orden de Kiev. El opcionado a sustituir a Scholz también comparó la actual política de defensa de Europa hacia Ucrania con un rival que es obligado a pelear con un brazo atado detrás de la espalda.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/02/ucrania.jpg Soldados en el frente de batalla. (EFE)

Pero mientras en Europa las posiciones en torno a la ayuda a Kiev podrían flexibilizarse, Estados Unidos se prepara para un cambio de política con mayores reticencias a la ayuda al país atacado, de cara al retorno a la Casa Blanca de Donald Trump, quien se ha mostrado afín al presidente ruso, Vladímir Putin.

Ante ese panorama, el saliente mandatario de EE. UU., Joe Biden, acelera la ejecución del gigantesco proyecto de ley de ayuda exterior, aprobado a comienzos de 2024, para fortalecer la posición de Ucrania.

Ucrania está comenzando a sufrir de la misma crisis de personal disponible para la guerra que ha afectado a su rival Rusia, pero ha preferido recurrir a medidas extremas para obligar a los evasores a presentarse al frente, antes que aceptar la propuesta estadounidense de reducir la edad de alistamiento de 25 a 18 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/19/eeuu-enviara-nueva-ayuda-a-ucrania-por-us-275-millones.jpg Soldados ucranianos. (AP)

Redadas en bares y restaurantes han servido hasta ahora para fortalecer unas filas afectadas por las deserciones, y Kiev ha urgido a occidente a proporcionar equipo militar más eficiente y avanzado, pues no está dispuesto a compensar con la juventud de sus soldados la falta de recursos.

"Esta no es la Primera Guerra Mundial, sino una guerra tecnológica moderna", aseguró Dmytro Lytvyn, asesor de comunicación de la presidencia de Ucrania, al para explicar la negativa a rebajar la edad de mínima de reclutamiento.

"No se puede esperar que Ucrania compense los retrasos logísticos o la falta de decisión en el apoyo con la juventud de nuestros hombres en el frente", agregó Lytvyn.