El papa es introspectivo y autocrítico en su autobiografía, especialmente sobre su juventud

Un introspectivo papa Francisco ha revelado algunas de las dinámicas desconocidas del cónclave secreto de 2013 que lo eligió como papa y la resistencia que ha encontrado desde entonces, en una autobiografía que se publicará el martes y que también reafirma algunas de sus decisiones más controvertidas como pontífice.

"Esperanza. La autobiografía" sólo debía publicarse después de la muerte de Francisco. Pero a petición suya, el libro ahora llega a las librerías en más de 80 países para coincidir con el inicio del Año Santo de la Iglesia.

Colaboraciones literarias

Sus editores dicen que es la primera autobiografía escrita por un papa en el cargo, aunque Francisco ha colaborado con muchos otros libros similares a memorias antes, y gran parte de su papado y su historia personal ya son bien conocidos.

Sin embargo, "Esperanza" proporciona impresiones personales sobre cómo el primer papa latinoamericano de la historia interpreta su infancia en Buenos Aires y cómo ha construido sus prioridades como papa.

El libro, basado en conversaciones durante seis años con el periodista italiano Carlo Musso, ofrece las propias consideraciones a veces poco halagadoras de Francisco sobre decisiones que tomó o cosas de las que se arrepiente, al menos antes de ser papa.

El papa Francisco ofrece la plegaria del Angelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, el domingo 12 de enero de 2025. (AP FOTO/GREGORIO BORGIA)

A veces es casi confesional, un jesuita de 88 años realizando el examen de conciencia ignaciano al final de su vida para identificar cosas que dijo o hizo que ahora se da cuenta de que podrían haberse hecho mejor.

Ya sea la vez que insistió en que un compañero de escuela pagara por reparar una bicicleta que había roto, o cuando dejó a otro compañero casi inconsciente, parece profundamente avergonzado de su yo más joven y dice que aún no se considera digno del papado.

"Si considero cuál es el mayor regalo que deseo del Señor, y he experimentado, es el don de la vergüenza", escribe en un momento dado.

Períodos ignorados

Curiosamente, dos períodos del pasado de Bergoglio que han permanecido algo misteriosos para el público se evitan de nuevo en "Esperanza". Uno concierne a su período en Córdoba, Argentina, de 1990 a 1992.

Francisco nunca ha explicado realmente las dinámicas internas jesuitas que resultaron en su exilio para trabajar como confesor en la iglesia jesuita más de una década después de haber sido provincial de la orden en Argentina. El período solo se menciona de pasada cuando Francisco se refiere simplemente a "la noche oscura en Córdoba".

El otro período desconocido en la historia de Bergoglio concierne al tiempo que pasó en Alemania investigando al teólogo Romano Guardini para una disertación que nunca terminó.

También se da poca importancia al impacto del escándalo de abusos sexuales del clero, que convulsionó su papado durante varios años. El escándalo estalló durante el viaje de Francisco a Chile en 2018 y el papa menciona brevemente el escándalo en el libro.

Pero dedica mucho más tiempo a un recuerdo más amable del viaje a Chile, cuando casó a una pareja de auxiliares de vuelo a bordo del avión papal durante el vuelo a Iquique.

Decisiones controvertidas

La segunda mitad del libro, centrada en el papado, es mucho menos autocrítica y de hecho es enérgica en la defensa de sus decisiones a veces controvertidas.

Aquí es donde Francisco proporciona más detalles de sus emociones cuando los votos comenzaron a inclinarse a su favor en el segundo día de votación durante el cónclave de marzo de 2013 que lo eligió papa.

Francisco revela que estaba entre esos cardenales que recibían "votos de parada" en las primeras rondas, cuando los cardenales reparten sus votos para ver hacia dónde se dirigen los vientos de la votación.

Dice que no estaba llevando la cuenta en las primeras rondas pero se dio cuenta de que su destino estaba sellado una vez que obtuvo 69 votos en la cuarta votación, de los 77 necesarios para una mayoría de dos tercios de los 115 cardenales.

La quinta votación, la que lo hizo papa, en realidad tuvo que hacerse dos veces. Un papel de votación extra se quedó pegado a uno que un cardenal había rellenado, de modo que cuando se contaron los papeles había 116 en lugar de 115.

Los papeles se quemaron sin haber sido siquiera abiertos y se convocó una nueva quinta votación.

"Cuando mi nombre fue pronunciado por septuagésima séptima vez, hubo una explosión de aplausos, mientras la lectura de los votos continuaba", escribe. "No sé exactamente cuántos votos hubo al final, ya no estaba escuchando, el ruido cubría la voz del escrutador".

El papa Franciso

Una de las primeras cosas que hizo después del voto fue abrazar al cardenal Angelo Scola, el arzobispo de Milán que había sido tan favorito para entrar en el cónclave que la conferencia de obispos italianos había preparado un comunicado de prensa anunciando su elección. "Se merecía ese abrazo", escribe Francisco.

Una vez en la sacristía, conocida como la "Sala de las Lágrimas", para ser vestido con la indumentaria papal, Francisco revela que tenía en su bolsillo su antiguo anillo episcopal que usó, sugiriendo que tenía la intuición esa mañana de que sería elegido.

"¿Los zapatos rojos? No, tengo zapatos ortopédicos. Soy bastante plano de pies", escribe sobre sus elecciones de atuendo esa noche. Tampoco quería la capa de terciopelo rojo, conocida como mozzetta, empleada por su predecesor.

"No eran para mí. Dos días después me dijeron que tendría que cambiar mis pantalones, usar unos blancos. Me hicieron reír. No quiero ser un vendedor de helados, dije. Y me quedé con los míos", agrega.

Aquellos que buscan chismes actuales del Vaticano en "Esperanza" quedarán algo decepcionados, ya que Francisco solo toca brevemente las partes más controvertidas de su papado. Está mucho más seguro de sus decisiones tomadas como papa, e incluso sube la apuesta al criticar a los sacerdotes católicos tradicionalistas como rígidos y mentalmente inestables.

"Esta rigidez a menudo va acompañada de elegantes y costosas vestimentas, encajes, adornos llamativos, roquetes. No es un gusto por la tradición sino ostentación clerical", escribe. "Estas formas de vestir a veces ocultan desequilibrio mental, desviación emocional, dificultades de comportamiento, un problema personal que puede ser explotado".

Escribe que la reforma de la burocracia vaticana, particularmente el esfuerzo por imponer estándares internacionales de contabilidad y presupuesto en sus finanzas, ha sido la tarea más difícil de su papado y una que generó "la mayor resistencia al cambio".

"He sido convocado a una batalla", escribe.

Defiende firmemente su decisión de autorizar un juicio amplio a 10 personas, incluido un cardenal, acusadas de presunta mala conducta financiera relacionada con una inversión en una propiedad en Londres.

El juicio resultó en varias condenas, pero también le supuso al Vaticano un daño reputacional, dadas las preguntas sobre si los acusados recibieron un juicio justo y el propio papel de Francisco en la saga.

"Las decisiones que tomé al respecto no fueron fáciles, estaba seguro de que habría problemas, pero también sé que la verdad nunca debe ocultarse y ser opaco es siempre la peor elección", escribe.

Después de que los obispos africanos rechazaran unánimemente su aprobación de las bendiciones a parejas homosexuales, Francisco se mantiene firme en su decisión e insiste en que la bendición es para las personas, no para la relación.

"La homosexualidad no es un crimen", escribe, repitiendo una declaración que hizo por primera vez en una entrevista de 2023 con The Associated Press.