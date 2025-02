Zelenskyy y Scholz toman posiciones firmes ante nuevo gobierno de Trump que sacude a Europa

Dos de los principales mandatarios europeos endurecieron su postura el sábado ante las inquietantes políticas nuevas de Estados Unidos bajo el mando del presidente Donald Trump.

Por un lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, instó a la creación de unas "fuerzas armadas de Europa" y por el otro, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, denunció la intromisión en sus elecciones tras la reunión del vicepresidente estadounidense JD Vance con un líder de extrema derecha alemán.

Un reflejo del impacto de Trump

Los contundentes discursos de Zelenskyy y de Scholz en el segundo día de la Conferencia de Seguridad de Múnich testificaron el impacto de un aluvión de decisiones de Trump que han resonado tanto en casa como en Europa, sobre todo sus esperanzas de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y de fomentar aliados percibidos en el continente.

Aumentando su deseo de una Europa más fuerte y poderosa, Zelenskyy afirmó que la lucha de Ucrania durante tres años contra un ejército ruso invasor ha demostrado que existe una base para la creación de un ejército europeo que ha sido discutido durante mucho tiempo entre algunos líderes continentales.

"Realmente creo que ha llegado el momento", señaló. "Las fuerzas armadas de Europa deben ser creadas".

No está claro si la idea será bien recibida por los líderes europeos. Zelenskyy ha buscado un mayor apoyo militar y económico de la Unión Europea durante años y ha advertido repetidamente que otras partes de Europa también podrían ser vulnerables a las ambiciones expansionistas de Rusia.

Si bien el bloque —junto con Estados Unidos— ha sido uno de los mayores apoyos de Kiev, los desacuerdos políticos en la UE sobre su enfoque hacia Moscú y las realidades económicas, incluidos los niveles de deuda nacional que han limitado el gasto en defensa, han obstaculizado un mayor apoyo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/15/volodymyr-zelenskyy-conferencia-munich-ap-ap25046298241776.jpg El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy (izquierda), durante una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en un aparte de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Múnich, Alemania, el 14 de febrero de 2025. (AP FOTO/MATTHIAS SCHRADER)

Acuerdo de Ucrania

Zelenskyy aludió a una conversación telefónica entre Trump y el presidente ruso Vladímir Putin esta semana, después de la cual Trump dijo que él y Putin probablemente se reunirían pronto para negociar un acuerdo de paz sobre Ucrania, rompiendo con la línea más dura del gobierno del expresidente Joe Biden contra Moscú tras la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022.

Posteriormente, Trump aseguró a Zelenskyy que él también tendría un lugar en la mesa para poner fin a la guerra. El presidente ucraniano insistió en que Europa también debería tener uno.

"Ucrania nunca aceptará acuerdos hechos a nuestras espaldas sin nuestra participación, y la misma regla debería aplicarse a toda Europa", aseveró Zelenskyy. "Hace unos días, el presidente Trump me habló sobre su conversación con Putin. No mencionó ni una vez que Estados Unidos necesita a Europa en la mesa. Eso dice mucho".

"Los viejos tiempos han terminado, cuando Estados Unidos apoyaba a Europa sólo porque siempre lo había hecho", añadió.

Zelenskyy insistió en que "tres años de guerra a gran escala han demostrado que ya tenemos la base para una fuerza militar europea unida. Y ahora, mientras luchamos en esta guerra y sentamos las bases para la paz y la seguridad, debemos construir las fuerzas armadas de Europa".

Notando la presencia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la audiencia, Zelenskyy dijo que su idea "no se trataba de reemplazar a la alianza. Se trata de hacer que la contribución de Europa a nuestra asociación sea igual a la de Estados Unidos".

El canciller alemán responde a Vance

Horas antes, Scholz señaló que estaba "complacido" con lo que llamó un compromiso compartido con Estados Unidos para "preservar la independencia soberana de Ucrania" y coincidió con Trump en que la guerra entre Rusia y Ucrania debe terminar.

Sin embargo, el canciller alemán también criticó el nuevo enfoque político de Washington y reafirmó su fuerte postura contra la extrema derecha.

Además, dijo que su país no aceptará a personas que "intervengan en nuestra democracia", aludiendo a los comentarios del vicepresidente estadounidense JD Vance, quien reprendió a los líderes europeos por su enfoque hacia la democracia.

Pocos días antes de las elecciones del 23 de febrero en Alemania, las encuestas muestran que el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) —cuyo co-líder se reunió con Vance el viernes— se encuentra actualmente en segundo lugar, por delante de los propios socialdemócratas de Scholz.

Aludiendo al pasado nazi de Alemania, Scholz dijo que el compromiso de larga data de "Nunca Más" —un regreso a la extrema derecha— no era conciliable con el apoyo al AfD.

"No aceptaremos que personas que miran a Alemania desde el exterior intervengan en nuestra democracia y nuestras elecciones y en el proceso de formación de opinión democrática en interés de este partido", señaló. "Eso simplemente no se hace, ciertamente no entre amigos y aliados. Rechazamos esto con firmeza".

"Adónde va nuestra democracia a partir de aquí es algo que debemos decidir", agregó Scholz.

Un día antes, Vance expresó que teme que la libertad de expresión esté "en retroceso" en todo el continente.

Dijo que muchos estadounidenses ven en Europa "intereses arraigados que se esconden detrás de palabras feas de la era soviética como la desinformación, que simplemente no les gusta la idea de que alguien con un punto de vista alternativo pueda expresar una opinión diferente o, Dios no lo quiera, votar de manera diferente, o incluso peor, ganar una elección".

Vance también dijo que ninguna democracia podría sobrevivir diciéndole a millones de votantes que sus preocupaciones "son inválidas o no merecen ser consideradas".

En su respuesta a las declaraciones de Vance, Scholz afirmó que "la libertad de expresión en Europa significa que no estás atacando a otros de maneras que van en contra de la legislación y las leyes que tenemos en nuestro país". Se refería a las normas en Alemania que restringen el discurso de odio.

Evaluando el nuevo gobierno estadounidense, y el gasto

Los dirigentes europeos han estado tratando de entender la nueva línea dura de Washington sobre temas que incluyen la democracia y el futuro de Ucrania, mientras que el gobierno de Trump sigue desafiando las convenciones transatlánticas que han estado vigentes desde después de la Segunda Guerra Mundial.

Scholz reconoció la necesidad de apoyo para Ucrania, pero también reconoció las realidades económicas, en particular que Alemania tiene reglas presupuestarias que limitan cuánto puede gastar su gobierno.

Trump ha estado presionando a los países miembros de la OTAN, como Alemania, para que gasten más en sus fuerzas militares y ha llegado a pedir un ambicioso —si no es que poco realista para algunos— objetivo para que los miembros de la alianza se comprometan a destinar el 5% de sus economías a la defensa, muy por encima del actual objetivo del 2%.

Scholz señaló que sería "absolutamente imposible financiar el 2% e incluso más sin cambiar la regulación de deuda que tenemos", pero que cree que los alemanes están listos para aumentar el gasto y hay "un amplio apoyo para todos aquellos que dicen que deberíamos hacer más". Pero para eso, las reglas tendrán que cambiar, explicó.

Comentó que estaba "un poco disgustado" de que algunas personas en Alemania y en otros lugares sugirieran que aumentar dicho gasto es "algo que podremos hacer", moviendo su mano despectivamente para sugerir que sería fácil.

"No sucederá si no somos serios, si no somos honestos con la gente diciéndoles que gastar más en defensa significará que también tendremos que aumentar la deuda que tenemos", dijo Scholz. "Tenemos la fuerza, tenemos el poder y tenemos las capacidades económicas para hacer lo que es necesario".